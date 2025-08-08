Thất nghiệp ở Mỹ cao kỷ lục, gần 2 triệu người nhận trợ cấp

Các nhân viên Bộ Ngoại giao Mỹ bị sa thải theo kế hoạch thu gọn bộ máy nhân sự liên bang của chính quyền Tổng thống Trump dọn đồ rời khỏi nơi làm việc hôm 11-7 - Ảnh: AFP

Bộ Lao động Mỹ ngày 8-8 cho biết tính đến cuối tháng 7, số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp từ một tuần trở lên đã tăng lên 1,97 triệu người, mức cao nhất kể từ tháng 11-2021 và tăng đáng kể so với con số 1,85 triệu ghi nhận hồi đầu tháng 1 năm nay.

Diễn biến này phản ánh xu hướng suy yếu của thị trường lao động xứ cờ hoa, tờ Washington Post nhận xét. Dù chưa ghi nhận làn sóng sa thải lớn, nhiều người lao động vẫn khó tìm việc mới và phải chịu thời gian thất nghiệp kéo dài.

Ngoài ra báo cáo việc làm công bố vào tuần trước cũng cho thấy tốc độ tuyển dụng tại Mỹ đang ở mức gần thấp nhất hơn một thập kỷ, nếu không tính giai đoạn đại dịch.

"Khi tốc độ tuyển dụng chậm lại, chúng ta không thể bỏ lơ tác động của nó", ông Daniel Zhao, nhà kinh tế trưởng tại Glassdoor, nói. "Người thất nghiệp sẽ khó quay lại thị trường lao động hơn, thậm chí phải chấp nhận công việc kém hấp dẫn hơn; còn người đang làm việc thì khó thăng tiến".

Theo các chuyên gia, thị trường lao động giảm tốc một phần vì chính quyền Tổng thống Trump đang áp dụng các chính sách "khắc nghiệt" như tăng thuế quan, cắt giảm chi tiêu liên bang và kiểm soát tình trạng người nhập cư.

Từ ngày 8-8, hàng loạt mức thuế mới Mỹ áp lên hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia bắt đầu có hiệu lực, làm tăng chi phí cho doanh nghiệp và người tiêu dùng, khiến kế hoạch tuyển dụng bị kìm hãm. Nhiều ngành nhạy cảm với thuế cao như bán lẻ, xây dựng, sản xuất đã tạm ngừng mở rộng; trong khi việc tuyển dụng ở khối văn phòng cũng trì trệ nhiều tháng.

"Các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với mức độ bất ổn rất lớn trong năm nay, dẫn đến việc họ khó tiến hành các kế hoạch tuyển dụng", ông Zhao nhận định.

Bên cạnh đó, tình trạng sa thải nhân sự liên bang cũng tăng nhanh và dự kiến sẽ tiếp tục trong năm nay, có nguy cơ lan sang các ngành khác.

Báo cáo việc làm công bố trong tháng 7 qua cũng cho thấy số việc làm mới thấp hơn dự kiến, trong khi số liệu của tháng 5 và 6 bị điều chỉnh giảm tổng cộng 258.000 việc. Tỉ lệ thất nghiệp tháng 7 tăng nhẹ lên 4,2%, vẫn ở mức thấp nhưng đánh dấu xu hướng đi lên.

Thông tin này đã khiến ông Trump quyết định sa thải Giám đốc Cục Thống kê Lao động Erika McEntarfer chỉ vài giờ sau khi dữ liệu được công bố, cáo buộc cơ quan này thao túng số liệu vì mục đích chính trị, dù không đưa ra bằng chứng.

Giới quan sát lo ngại động thái này có thể làm gia tăng bất ổn trong công tác thống kê và dự báo kinh tế.

Tác giả: Hà Đào

Nguồn tin: tuoitre.vn