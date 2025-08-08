Mưa lớn chưa từng thấy ở Nhật Bản, nửa triệu người phải sơ tán

Mưa lớn gây ngập lụt tại thành phố Kirishima, tỉnh Kagoshima, Nhật Bản ngày 8-8 - Ảnh: KYODO

Theo Hãng tin AFP, trận mưa như trút nước xảy ra sau đợt nắng nóng gay gắt tại nhiều nơi ở Nhật Bản, với nhiệt độ trên toàn quốc đạt mức cao kỷ lục 41,8 độ C trong tuần này.

Truyền hình địa phương chiếu cảnh dòng nước lũ màu nâu chảy xiết tràn bờ, làm ngập nhà cửa ở tỉnh Kagoshima.

Chính quyền đã thúc giục khoảng 530.000 người ở tỉnh này, cũng như tỉnh Miyazaki lân cận, sơ tán hoặc thực hiện các biện pháp phòng ngừa thay thế.

Phát biểu tại họp báo, một quan chức tại Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) nói Kagoshima "đang chứng kiến mưa lớn chưa từng có".

"Hiện tính mạng của mọi người đang bị đe dọa. Chúng tôi kêu gọi mọi người đảm bảo an toàn bằng cách di chuyển đến các tòa nhà nằm cách xa suối hoặc vách đá, hoặc các tòa nhà ít có nguy cơ bị ngập hơn" - ông phát biểu.

Quan chức JMA nói trên cũng kêu gọi người dân nên sơ tán ngay lập tức mà không cần chờ lệnh chính thức từ chính quyền địa phương.

Trong cùng cuộc họp báo, một quan chức Bộ Đất đai Nhật Bản cảnh báo về nguy cơ vỡ bờ sông.

Thành phố Kirishima, tỉnh Kagoshima, đã yêu cầu người dân sơ tán hoặc thực hiện các biện pháp thay thế sau khi JMA phát đi cảnh báo đặc biệt - mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo gồm năm cấp. Họ cho biết mực nước trên các con sông đang dâng cao.

Tại thành phố Aira, cũng thuộc tỉnh Kagoshima, hai người đã được cứu khỏi một ngôi nhà bị sập sau sạt lở đất. Một phụ nữ khoảng 30 tuổi, được cho là cũng sống trong ngôi nhà đó, đang mất tích.

Đài truyền hình NHK dẫn thông tin từ các quan chức địa phương cho biết đã có nhiều báo cáo về các ngôi nhà khác bị sập trong khu vực. Trong khi đó, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshimasa Hayashi nói rằng đã có các báo cáo về tình trạng ngập lụt.

Theo Hãng tin Kyodo, có một khu vực ở Kagoshima đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục hơn 490mm chỉ trong vòng 24 giờ.

Các chuyến bay nội địa tại sân bay Kagoshima cũng đã bị hủy.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: tuoitre.vn