Những sai lầm thường gặp của người dùng trên mạng xã hội Facebook

Tuy nhiên, việc sử dụng mạng xã hội Facebook không đúng cách có thể dẫn đến những rủi ro về quyền riêng tư và an toàn cá nhân cho người dùng. Dưới đây là những sai lầm phổ biến mà người dùng thường mắc phải và cách khắc phục chúng.

Người dùng Facebook nên cẩn trọng khi chia sẻ thông tin cá nhân.

Chia sẻ thông tin cá nhân quá mức trên Facebook

Việc cập nhật trạng thái và chia sẻ khoảnh khắc trong cuộc sống là điều bình thường, nhưng việc tiết lộ quá nhiều thông tin như địa điểm, thói quen hàng ngày hay thông tin gia đình có thể tạo cơ hội cho kẻ xấu. Do đó, hãy cân nhắc kỹ trước khi chia sẻ thông tin nhạy cảm và chỉ nên tiết lộ những gì thực sự cần thiết.

Bên cạnh đó, nhiều người không nhận ra rằng việc công khai số điện thoại, địa chỉ email hay các sự kiện quan trọng trong hồ sơ cá nhân có thể khiến họ gặp rủi ro. Để bảo vệ bản thân, hãy chỉ cung cấp thông tin cơ bản và tránh chia sẻ những chi tiết có thể bị lợi dụng.

Hơn nữa, hồ sơ Facebook của người dùng có thể bị phát hiện qua các công cụ tìm kiếm, điều này có thể xâm phạm quyền riêng tư. Để bảo vệ thông tin cá nhân, hãy điều chỉnh cài đặt quyền riêng tư để hồ sơ của bản thân không xuất hiện trong kết quả tìm kiếm.

Lan truyền thông tin sai lệch, thảo luận căng thẳng

Việc chia sẻ thông tin mà không kiểm chứng có thể dẫn đến việc phát tán thông tin sai lệch. Trước khi nhấn nút “Chia sẻ”, hãy xác minh nguồn gốc và tính chính xác của thông tin để tránh gây hoang mang cho cộng đồng và bảo vệ danh tiếng của bản thân.

Facebook có thể trở thành nơi diễn ra những cuộc tranh luận nảy lửa. Tham gia vào những cuộc thảo luận này không chỉ có thể làm tổn hại đến mối quan hệ cá nhân mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh của người dùng trên mạng. Hãy suy nghĩ kỹ trước khi bình luận và cố gắng duy trì một cuộc đối thoại tích cực.

Hãy tránh xa các cuộc thảo luận mang tính chất căng thẳng.

Bỏ qua các thiết lập bảo mật

Nhiều người dùng không chú ý đến việc điều chỉnh cài đặt bảo mật trên Facebook và dẫn đến việc thông tin cá nhân có thể bị lộ ra ngoài. Hãy dành thời gian để kiểm tra và cập nhật cài đặt bảo mật của mình nhằm đảm bảo rằng thông tin cá nhân được bảo vệ tốt nhất có thể.

Đặc biệt, việc không kích hoạt xác thực hai yếu tố (2FA) có thể khiến tài khoản Facebook của người dùng dễ bị tấn công. Hãy thường xuyên kiểm tra các ứng dụng và trang web bên thứ ba có quyền truy cập vào tài khoản của mình và thực hiện các biện pháp bảo mật cần thiết.

Trong thời đại số ngày nay, việc nhận thức và tránh những sai lầm này là rất quan trọng để bảo vệ quyền riêng tư và an toàn trực tuyến của bản thân. Do đó, hãy chủ động thực hiện các biện pháp cần thiết để sử dụng Facebook một cách an toàn và hiệu quả hơn.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn