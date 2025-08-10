Bắt giữ đối tượng truy nã đặc biệt tổ chức nhập cảnh trái phép

Hoàng Văn Tuấn (SN 1990, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) là đối tượng truy nã đặc biệt do Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố bị can, truy nã về tội “Tổ chức cho người khác nhập cảnh trái phép”.

Theo kết quả điều tra, tháng 8/2024, Hoàng Văn Tuấn chỉ đạo Lô Đức Sin (SN 1984, trú tại xã Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) tổ chức đưa dẫn nhiều chuyến người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ khu vực biên giới xã Hải Sơn, tỉnh Quảng Ninh đến các địa điểm khác nhau.

Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ đối tượng truy nã Hoàng Văn Tuấn (giữa) -Ảnh: CA Quảng Ninh

Ngày 19/8/2024, khi Sin đang đưa người nhập cảnh trái phép đến thôn Thán Phún Xã, xã Hải Sơn bị lực lượng Công an kiểm tra, phát hiện. Hoàng Văn Tuấn bỏ trốn. Ngày 3/6/2025, Cơ quan An ninh điều tra ra Quyết định truy nã đối với Hoàng Văn Tuấn.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan An ninh điều tra tổ chức truy bắt thành công Hoàng Văn Tuấn khi đang lẩn trốn tại phường Vũng Tàu, TP.HCM. Hiện, Cơ quan An ninh điều tra đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án trên để xử lý theo quy định của pháp luật.

