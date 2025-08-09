Ấn Độ lo ‘chảy máu’ phi công, yêu cầu quy tắc toàn cầu về tuyển dụng

Một chiếc máy bay của Hãng hàng không Ấn Độ Air India - Ảnh: REUTERS

Là một trong những thị trường hàng không phát triển nhanh nhất thế giới, Ấn Độ đang đối mặt tình trạng thiếu phi công giàu kinh nghiệm, ảnh hưởng tới kỳ vọng của Thủ tướng Narendra Modi biến nước này thành trung tâm hàng không toàn cầu tạo nhiều việc làm.

Vụ tai nạn hàng không thảm khốc của Hãng hàng không Air India hồi tháng 7 khiến ít nhất 279 người thiệt mạng, trong đó có 241 người trên máy bay, đã khiến ngành hàng không nước này bị giám sát chặt chẽ hơn.

Theo Hãng tin Reuters ngày 7-8, trong tài liệu New Delhi gửi lên Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) hồi đầu tháng 8, các hãng hàng không nước ngoài liên tục tuyển dụng nhân sự dày dạn kinh nghiệm từ các hãng Ấn Độ, “gây ảnh hưởng bất lợi đến khả năng phát triển có trật tự của ngành hàng không dân dụng Ấn Độ”.

Tài liệu này nêu rõ các hãng nước ngoài thường tìm cách thu hút phi công, kỹ sư, kỹ thuật viên và tiếp viên tay nghề cao, khiến ngành hàng không Ấn Độ không đạt được mục tiêu tăng trưởng theo kế hoạch.

Điều này tạo ra “vòng luẩn quẩn” buộc các hãng trong nước phải liên tục tuyển dụng và đào tạo nhân sự thay thế, làm phân tán nguồn lực cho các hoạt động mở rộng và cải thiện vận hành.

Báo cáo này được công bố trên trang web của ICAO trước kỳ đại hội toàn thể ba năm một lần của tổ chức.

Bên cạnh đó, tài liệu do New Delhi soạn thảo kêu gọi xây dựng bộ quy tắc ứng xử về việc dịch chuyển nhân sự hàng không có tay nghề giữa các quốc gia thành viên ICAO, dù chưa nêu rõ cơ chế vận hành.

Hồi tháng 4, Chính phủ Ấn Độ cho biết nước này sẽ cần 30.000 phi công trong 15 - 20 năm tới, so với con số hiện tại chỉ khoảng 6.000 - 7.000, khi các hãng đã đặt mua hơn 1.700 máy bay.

Năm 2023, Air India từng công khai tranh cãi với hãng hàng không giá rẻ nội địa Ấn Akasa Air về việc “giành” phi công ngay trong nước.

Báo cáo trên cũng cảnh báo hàng loạt thách thức này gây ra tổn thất kinh tế, ảnh hưởng tới khả năng cạnh tranh của các hãng Ấn Độ trên thị trường quốc tế và cản trở mục tiêu đạt 300 triệu hành khách nội địa vào năm 2030.

Ngành hàng không nội địa Ấn Độ hiện do IndiGo và Air India dẫn đầu, trong khi nhiều hãng quốc tế lớn như Emirates (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất - UAE), British Airways (Anh) và Lufthansa (Đức) vẫn khai thác các chuyến bay đến và đi từ nước này như thường lệ.

