Máy bay rơi ở thủ đô của Kenya, 6 người thiệt mạng

Một quan chức địa phương cho biết, chiếc máy bay Cessna thuộc Tổ chức Bác sĩ Hàng không AMREF, đang trên đường bay đến Hargeisa - thủ phủ của vùng Somaliland thuộc Somalia thì gặp nạn.

Máy bay Cessna gặp nạn. (Ảnh: Reuters)

Giới chức địa phương xác nhận các nạn nhân xấu số bao gồm 4 người trên máy bay và 2 người dưới mặt đất. Cơ quan Hàng không Dân dụng Kenya cho biết chiếc máy bay cất cánh từ sân bay Wilson lúc 14h14 (giờ địa phương) và mất liên lạc với đài kiểm soát không lưu chỉ ba phút sau đó.

Các vụ tai nạn liên quan đến máy bay cỡ nhỏ khá phổ biến ở khu vực Đông Phi. Vào tháng 4 năm ngoái, Tổng tư lệnh quân đội Kenya cùng 9 người khác cũng đã thiệt mạng khi chiếc trực thăng quân sự của họ bị rơi ngay sau khi cất cánh.

