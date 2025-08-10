Cách tra số VIN trên xe mô tô

Nếu bạn để ý thấy một chiếc xe môtô ưng ý, dù là tại đại lý địa phương, trên các chợ trực tuyến hay qua diễn đàn, một trong những bước kiểm tra đầu tiên bạn nên thực hiện là xác minh số VIN. VIN (Vehicle Identification Number – Số nhận dạng phương tiện) giống như thẻ căn cước của chiếc xe, là một mã gồm 17 ký tự độc nhất, cung cấp rất nhiều thông tin về nhà sản xuất, đặc điểm và thông số kỹ thuật của xe.

Số VIN đặc biệt quan trọng khi bạn mua xe môtô, vì nó giúp xác minh, theo dõi và xác thực quyền sở hữu. Nói đơn giản, số VIN cho phép người mua tiềm năng kiểm tra lịch sử sở hữu của xe, phát hiện các sự cố như trộm cắp hay tai nạn, xác minh thông tin triệu hồi từ nhà sản xuất, mua bảo hiểm, và đối với chủ xe, dễ dàng đặt mua phụ tùng thay thế.

Đối với ô tô, vị trí dán hoặc khắc số VIN thường khá dễ tìm, chẳng hạn trên khung cửa bên lái, kính chắn gió hoặc bảng điều khiển. Nhưng với xe môtô, vị trí này thay đổi tùy theo hãng và mẫu xe. Thông thường, mã gồm 17 ký tự này được khắc trên cổ lái (phía sau phuộc trước). Một số mẫu xe có thể đặt số VIN trên khung gần động cơ, hoặc trên nhãn dán bên dưới yên hoặc tay đòn sau. Bạn cũng có thể dễ dàng tìm thấy nó trong sách hướng dẫn sử dụng xe.

Vị trí thường thấy của số VIN trên xe môtô

Hầu hết mã số VIN được khắc, in hoặc dán trên trên ống cổ lái hoặc trục lái, tùy thuộc vào mẫu và hãng xe.

Hầu hết các hãng sản xuất xe môtô sẽ khắc hoặc in số VIN trên ống cổ lái hoặc trục lái. Đôi khi, họ sẽ sử dụng nhãn dán trên khung xe, nhưng nhãn này có thể bị mờ hoặc bong tróc theo thời gian. Dù là cách nào, mã 17 ký tự này đóng vai trò là số nhận dạng duy nhất, được sử dụng để xác thực quyền sở hữu, tuổi đời, đăng ký xe, báo cáo trộm cắp, xử lý bảo hành và làm thủ tục bảo hiểm.

Trên các mẫu xe cruiser như Harley-Davidson hoặc Indian, số VIN thường nằm gần phần đầu cổ lái, phía bên phải của khung xe. Bạn cũng sẽ thấy nó được khắc bên trái của lốc máy, giữa động cơ và các xi-lanh. Với xe Indian, bạn còn có thể tìm thấy thông tin về kiểm soát khí thải (VECI – Vehicle Emission Control Information) và kiểm soát tiếng ồn (NECI – Noise Emission Control Information) ở bên trái xe.

Với các mẫu sportbike như Suzuki hoặc Yamaha, số VIN có thể được in hoặc dán nhãn phía sau phuộc trước hoặc bên dưới bình xăng. Với Honda, số VIN nằm gần nhãn thông tin xe trên khung, còn với Kawasaki thì nó nằm bên phải khung xe. Những mẫu xe adventure hoặc dual-sport có thể có một tấm kim loại chứa mã VIN gắn trên khung xe (như trên các mẫu BMW hoặc Kawasaki) hoặc nhãn dán dưới yên xe. Đối với các dòng xe tay ga (scooter), mã số 17 ký tự thường được đặt trên khung sườn; đôi khi bạn sẽ cần tháo một số bộ phận vỏ xe để thấy nó.

Làm gì khi tìm thấy số VIN của xe môtô

Sau khi xác định được mã số VIN của xe, bạn có thể xác minh tính xác thực của mã số này trên các nền tảng như NHTSA VIN Decoder, CycleVIN hoặc NICB VIN Check.

Nếu bạn đang mua chiếc môtô đầu tiên, tìm được số VIN mới chỉ là bước đầu để nhận dạng chiếc xe, bạn còn cần xác minh tính xác thực của nó. Đầu tiên, hãy kiểm tra kỹ xem mã số này có đúng 17 ký tự không, do các mẫu xe cũ có thể có ít ký tự hơn. Mã VIN 17 ký tự là tiêu chuẩn được áp dụng với các phương tiện (bao gồm cả môtô) sản xuất sau năm 1981 tại Mỹ.

Sau khi xác định được số VIN của xe, bạn có thể xác minh tính xác thực của nó trên các nền tảng như NHTSA VIN Decoder, CycleVIN hoặc NICB VIN Check để kiểm tra lịch sử xe. Nếu mã VIN bị thiếu, không hợp lệ hoặc có dấu hiệu bị chỉnh sửa, rất có thể xe có liên quan đến trộm cắp. Trong trường hợp này, tốt nhất là báo cho cơ quan chức năng địa phương hoặc Sở Giao thông Vận tải (DMV). Để xác minh quyền sở hữu, thông tin trên số VIN và trên giấy đăng ký xe phải trùng khớp hoàn toàn.

Để làm thủ tục bảo hiểm, bạn nên chụp ảnh hoặc ghi lại mã số VIN này. Việc lưu giữ mã VIN cũng rất hữu ích trong trường hợp xe bị đánh cắp.

Tác giả: CTV Khánh Linh

Nguồn tin: vov.vn