Ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, được nghỉ lễ

Các đại biểu tham dự phiên họp

Sáng 24-4, với 477/489 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, Quốc hội đã thông qua nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam. Nghị quyết có hiệu lực thi hành 1-7-2026.

Đáng chú ý, nghị quyết quy định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương.

Cùng với đó, miễn hoặc giảm phí, lệ phí dịch vụ tham quan tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập vào Ngày Văn hóa Việt Nam theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Khuyến khích nhân dân, đặc biệt là thanh niên, trẻ em tham gia các hoạt động văn hóa vào các ngày lễ lớn của dân tộc và đất nước.

Về nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội nêu rõ nhất trí việc xác định ngày 24-11 hằng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương, quy định này phù hợp với chủ trương của Nghị quyết 80.

Có ý kiến cho rằng, quy định người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương cần quy định tại Bộ luật Lao động để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Trong báo cáo giải trình tiếp thu, Chính phủ nêu rõ để bảo đảm thể chế kịp thời Nghị quyết 80 được triển khai thực hiện ngay, Chính phủ xin giữ quy định Ngày Văn hóa Việt Nam, người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương tại nghị quyết.

Chính phủ cũng sẽ chỉ đạo bổ sung quy định này khi sửa đổi, bổ sung Bộ luật Lao động trình Quốc hội xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI (tháng 10-2026) để bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật.

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh

Bảo đảm chi 2% ngân sách cho văn hóa

Một nội dung khác, nghị quyết quy định rõ Nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hằng năm tối thiểu 2% tổng chi ngân sách nhà nước và tăng dần theo yêu cầu phát triển để thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong từng thời kỳ.

Khuyến khích huy động nguồn lực xã hội cho phát triển văn hóa.

Liên quan nội dung này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ có đánh giá tổng thể nguồn lực tài chính cần thiết để bảo đảm tính khả thi của các chính sách.

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách đặc thù, đột phá nhằm thu hút nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển văn hóa.

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trong báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ đã rà soát và xác định rõ nguồn lực cho phát triển văn hóa.

Gồm nguồn ngân sách nhà nước hằng năm, bảo đảm tối thiểu 2% trong tổng chi ngân sách nhà nước hằng năm và tăng dần theo yêu cầu thực tiễn đúng như chủ trương của Đảng đã nêu tại Nghị quyết 80, chú trọng huy động các nguồn lực xã hội.

Đồng thời, việc triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 162/2024 của Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển văn hóa giai đoạn 2025 - 2035 sẽ bảo đảm việc triển khai nghị quyết này khi được phê duyệt.

Nghị quyết mới được thông qua cũng quy định rõ cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hoá.

Cùng với đó, là cơ chế, chính sách bảo tồn văn hóa các dân tộc thiểu số, nghệ thuật dân gian, nghệ thuật truyền thống và bảo vật quốc gia, cổ vật quý hiếm.

Nghị quyết quy định chính sách đãi ngộ, phát triển tài năng, nhân lực đặc thù về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, thể thao.

Trong đó, cho phép đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể thao được áp dụng cơ chế tuyển dụng không qua thi tuyển đối với người học được đào tạo, tốt nghiệp ở trong nước và nước ngoài lĩnh vực văn hoá, nghệ thuật, thể thao có thành tích chuyên môn đặc biệt xuất sắc, vận động viên, nghệ sĩ tài năng đạt huy chương, giải thưởng cấp quốc gia, khu vực, quốc tế.

Người được tuyển dụng theo quy định tại khoản này được hưởng chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài theo quy định của pháp luật...

Nghị quyết cũng quy định cơ chế đặt hàng, khoán chi đối với hoạt động sáng tạo văn hóa sử dụng ngân sách Nhà nước, quảng bá, xúc tiến, phát triển sản phẩm, thị trường công nghiệp văn hóa Việt Nam. Quy định về chính sách chuyển đổi số và phát triển hạ tầng văn hóa số, quỹ văn hóa, nghệ thuật.

Tác giả: THÀNH CHUNG - NGỌC AN

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ