Đề xuất miễn phí các dịch vụ văn hóa thể thao ngày Văn hóa Việt Nam 24/11

Phát biểu tại hội trường, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy (Đoàn ĐBQH TP.HCM) thống nhất cao với đề xuất ngày 24/11 là Ngày Văn hóa Việt Nam. Việc quy định người lao động được nghỉ làm việc và hưởng nguyên lương trong ngày này là một chính sách có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tôn vinh các giá trị văn hóa dân tộc, đồng thời tạo điều kiện để người dân tiếp tục tham gia, hưởng thụ các hoạt động văn hóa thể thao.

Toàn cảnh Hội trường Diên Hồng sáng 22/4

Để lan tỏa ý nghĩa thiết thực của ngày này, đại biểu Trần Thị Diệu Thúy cho rằng cần có cơ chế khuyến khích mạnh mẽ hơn nữa để người dân tiếp cận các thiết chế văn hóa, thể thao công lập. Theo đó, trong ngày nghỉ, người dân khi tham gia sử dụng dịch vụ tại các cơ sở văn hóa, thể thao công lập nên được miễn phí toàn bộ lệ phí dịch vụ. Việc miễn phí toàn bộ lệ phí tham quan đối với các dịch vụ tại cơ sở văn hóa thể thao công lập trong Ngày văn hóa Việt Nam, đảm bảo tính đồng bộ, dễ thực hiện, đồng thời tạo ra sức lan tỏa mạnh mẽ, khuyến khích người dân tham gia các hoạt động văn hóa một cách rộng rãi và bình đẳng.

Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà (Đoàn ĐBQH TP Hà Nội) cũng cho rằng, dự thảo đã đưa Ngày Văn hóa Việt Nam trở thành ngày nghỉ lễ hưởng nguyên lương gắn với kích cầu tiêu dùng văn hóa. Đại biểu nhận thấy đây là một quyết sách mang tính biểu tượng quốc gia mạnh mẽ, có tác động thực tiễn sâu rộng. Việc cho phép người dân nghỉ lễ có hưởng lương không chỉ tôn vinh giá trị văn hóa mà còn trực tiếp tạo ra một điểm rơi để kích cầu tiêu dùng, thúc đẩy du lịch nội địa.

Tuy nhiên theo đại biểu, thay vì chỉ giới hạn việc miễn giảm phí ở các cơ sở văn hóa, thể thao công lập, nghị quyết nên bổ sung cơ chế khuyến khích các cơ sở văn hóa, giải trí khu vực tư nhân cùng tham gia chiến dịch giảm giá. Như vậy sẽ tạo thành một ngày hội kích cầu công nghiệp văn hóa trên toàn quốc.

Cũng thảo luận về nội dung này, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đoàn ĐBQH tỉnh Đồng Tháp) cho hay, để thể chế hóa Ngày Văn hóa Việt Nam được nghỉ nguyên lương, tới đây sẽ phải sửa Bộ luật Lao động. Việc đưa Ngày Văn hóa Việt Nam ngày 24/11 hàng năm được nghỉ hưởng nguyên lương vào Bộ luật Lao động có tính pháp lý cao. Vì vậy, đại biểu kiến nghị cân nhắc nội dung này.

Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lâm Thị Phương Thanh cho biết ban soạn thảo sẽ tiếp thu ý kiến miễn phí các dịch vụ văn hóa, thể thao trong ngày Văn hóa Việt Nam.

Tác giả: Nguyễn Trang

Nguồn tin: Báo VOV