Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Nguyễn Tiến Hải giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng tân Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: VGP/Nhật Bắc

Theo thông cáo báo chí của Văn phòng Quốc hội, Quốc hội đã bỏ phiếu kín phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031 đối với ông Đỗ Thanh Bình để nhận nhiệm vụ khác.

Tiếp đó, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm đối với ông Nguyễn Tiến Hải, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ, giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ông Nguyễn Tiến Hải sinh năm 1965, quê quán tại Cà Mau. Ông là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, XIV; là đại biểu Quốc hội khóa XVI. Ông từng là Bí thư tỉnh ủy Kiên Giang, đến tháng 7/2025, khi tỉnh Kiên Giang sáp nhập với tỉnh An Giang, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy An Giang (mới) cho đến nay.

Từ tháng 7/2026, ông là Bí thư Đảng ủy, quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Nguồn tin: Báo Chính phủ