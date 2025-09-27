Tìm hiểu liên danh đầu tư dự án NƠXH 1.750 tỷ đồng ở Nghệ An

Theo đề xuất gửi UBND tỉnh Nghệ An, dự án do Công ty cổ phần Xây dựng hạ tầng Thành Đô (Xây dựng Thành Đô) đứng đầu liên danh cùng Công ty CP Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị Sài Gòn triển khai, có quy mô 3,65 ha với tổng vốn đầu tư 1.750 tỷ đồng. Dự án dự kiến cung cấp 1.250 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.800 người dân.

Vị trí xây dựng dự án thuộc địa phận phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An.

Dự án nhà ở xã hội tại Vinh Phú, tỉnh Nghệ An dự kiến cung cấp 1.250 căn hộ, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 3.800 người dân (Ảnh minh hoạ).

Theo đề xuất của nhà đầu tư, lộ trình triển khai dự án cụ thể là: Quý II/2025 – Quý II/2026 hoàn tất thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và lựa chọn nhà đầu tư; Quý III/2026 – Quý I/2027 hoàn tất các thủ tục pháp lý dự án; Quý II/2027 – Quý II/2029 triển khai xây dựng công trình và Quý III/2029 hoàn thành và bàn giao công trình đưa vào sử dụng…

Xây dựng Thành Đô không phải một cái tên xa lạ tại Nghệ An. Doanh nghiệp này được thành lập ngày 29/1/2008 với tên gọi ban đầu là Công ty CP Xây dựng hạ tầng Thành Đô, vốn điều lệ chỉ 1,7 tỷ đồng.

Tại thời điểm thành lập, công ty có 4 cá nhân góp vốn đăng ký gồm: Ông Lê Xuân Hồng (trú tại phường Quang Trung, TP. Vinh) góp 900 triệu đồng, chiếm 52,9% cổ phần, đồng thời giữ chức Giám đốc; Ông Lê Hải Anh (phường Hưng Bình, TP. Vinh) góp 50 triệu đồng (2,9% cổ phần); Ông Trần Ngọc Hùng (phường Cửa Nam, TP. Vinh) góp 350 triệu đồng (20,5% cổ phần); Ông Thái Đình Sáu (phường Hưng Dũng, TP. Vinh) góp 400 triệu đồng (23,5% cổ phần).

Xây dựng Thành Đô đăng ký vốn hoạt động ở mức 200 tỷ đồng với 5 lao động.

Từ năm 2021, Thành Đô bắt đầu có nhiều biến động. Doanh nghiệp liên tục đổi tên: từ Công ty CP Xây dựng hạ tầng Thành Đô sang Công ty CP Đầu tư xây dựng và Năng lượng Alpha (tháng 8/2021), sau đó đổi thành Công ty cổ phần Đầu tư, xây dựng Thành Đô như hiện nay. Cùng với quá trình đổi tên, công ty nhiều lần thay đổi người đại diện pháp luật và vốn điều lệ.

Hiện tại, Xây dựng Thành Đô có vốn điều lệ 200 tỷ đồng. Người đại diện pháp luật là ông Chu Tú Dương (sinh năm 1973, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ), giữ chức Giám đốc điều hành, thay cho ông Lê Đức Thọ (sinh năm 1989) trước đó.

Trụ sở chính cũng được chuyển từ số 4 đường Lương Đình Của (TP. Vinh) sang số 9 đường Yên Bình, phường Trường Vinh...

Dù đã tồn tại hơn 15 năm, doanh nghiệp này vẫn khá kín tiếng trong giới đầu tư. Ngành nghề đăng ký chính là xây dựng nhà để ở.

Đối tác của Thành Đô là Công ty CP Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị Sài Gòn, thành lập năm 2017 với tên ban đầu là Công ty CP Bất động sản Happy Homes, trụ sở tại phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Thời điểm mới thành lập, doanh nghiệp có vốn điều lệ 1 tỷ đồng, gồm 4 cổ đông: Bà Hồ Thị Xuân Lợi (Gia Lai) góp 800 triệu đồng; Ông Trần Thành Nhân (Tây Ninh) góp 100 triệu đồng; Ông Đặng Anh Tuấn (Quảng Bình) góp 100 triệu đồng.

Tháng 9/2019, công ty đổi tên thành Công ty CP Đầu tư thương mại và kỹ thuật Toàn Cầu. Đến tháng 4/2020, tiếp tục đổi thành Công ty CP Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị Sài Gòn.

Doanh nghiệp hiện đăng ký vốn điều lệ 200 tỷ đồng, số lao động chính thức chỉ 5 người. Người đại diện pháp luật hiện tại là ông Đinh Văn Long (sinh năm 1973, trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An, giữ chức Tổng giám đốc, thay cho ông Chu Tú Dương trước đó.

