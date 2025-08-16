Nghệ An: 34 dự án nhà ở xã hội với gần 28.000 căn hộ đã lựa chọn chủ đầu tư

Ngày 16/8, Chính phủ tổ chức Hội nghị sơ kết việc thực hiện chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội 07 tháng đầu năm 2025 và kế hoạch triển khai 05 tháng cuối năm 2025. Tại điểm cầu tỉnh Nghệ An, ông Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị cùng lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại Nghệ An.

Theo đó, năm 2025, Thủ tướng Chính phủ giao cho Nghệ An chỉ tiêu xây dựng 1.420 căn nhà ở xã hội. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành 2.381 căn, dự kiến cả năm sẽ đạt khoảng 2.517 căn, vượt xa chỉ tiêu được giao.

Trước đó, giai đoạn 2021 - 2024, thực hiện Đề án "Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021 - 2030", Nghệ An đã hoàn thành 1.675 căn hộ thuộc 3 dự án nhà ở xã hội, nhà ở công nhân.

Phối cảnh Dự án nhà ở xã hội có vị trí nằm tại tuyến đường N5, có tổng diện tích quy hoạch là 34.789,5 m2

Hiện, tỉnh Nghệ An đã chấp thuận chủ trương đầu tư, phê duyệt quy hoạch chi tiết tỉ lệ 1/500 để triển khai 41 dự án nhà ở xã hội, với tổng diện tích 107ha, dự kiến cung cấp khoảng 36.000 căn hộ. Trong đó, 34 dự án đã lựa chọn chủ đầu tư (tương ứng gần 28.000 căn), còn 7 dự án chưa lựa chọn chủ đầu tư (khoảng 8.000 căn).

Các dự án nhà ở xã hội được quy hoạch đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội như Nhà trẻ, trường mầm non, chợ, trung tâm thương mại; khi hoàn thành sẽ cơ bản đáp ứng các nhu cầu sinh hoạt thiết yếu của người dân.

UBND tỉnh đã Công bố công khai Danh mục dự án nhà ở xã hội có nhu cầu vay vốn Chương trình tín dụng 120.000 tỷ đồng trên Cổng thông tin điện tử để các Ngân hàng có cơ sở áp dụng cho vay vốn ưu đãi.

Tác giả: Hà Hằng - Hà Đan



Nguồn tin: nguoiduatin.vn