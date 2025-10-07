Tiểu đường tuýp 2 làm tăng nguy cơ mắc tâm thần phân liệt ở người cao tuổi

Ảnh minh họa.

Một nghiên cứu mới từ Đại học Haifa cho thấy người mắc bệnh tiểu đường tuýp 2, đặc biệt là phụ nữ, có nguy cơ mắc chứng tâm thần phân liệt cao hơn 50% so với những người không bị tiểu đường.

Kết quả này lần đầu tiên tiết lộ mối liên hệ đáng ngạc nhiên giữa một căn bệnh rối loạn chuyển hóa phổ biến và một trong những rối loạn tâm thần nghiêm trọng nhất.

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên dữ liệu của 99.567 người Israel từ 51 đến 71 tuổi, đều là thành viên của Quỹ Bảo hiểm Y tế Meuhedet và chưa từng được chẩn đoán tiểu đường hay tâm thần phân liệt trước đó.

Những người tham gia được theo dõi trong gần 17 năm, từ tháng 1/2003 đến tháng 2/2020. Người mắc tiểu đường tuýp 2 có nguy cơ bị tâm thần phân liệt cao hơn 50% so với người bình thường.

Nguy cơ này đặc biệt cao ở phụ nữ và đạt ngưỡng có ý nghĩa thống kê. Tỷ lệ mắc bệnh ở phụ nữ chiếm tới 52,7% số ca được chẩn đoán trong nhóm tiểu đường.

Giáo sư Stephen Levine từ Trường Y tế Công cộng, Đại học Haifa, người đứng đầu nhóm nghiên cứu cho biết: “Tiểu đường tuýp 2 vốn được biết đến là làm tăng nguy cơ mắc nhiều bệnh lý khác như tim mạch và sa sút trí tuệ. Giờ đây, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy nó cũng làm tăng nguy cơ mắc tâm thần phân liệt."

Giáo sư Levine và cộng sự cũng nhận thấy rằng người mắc tâm thần phân liệt có nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2 cao gấp 2-3 lần dân số nói chung và có nguy cơ tử vong tăng gấp 3-4 lần nếu mắc cả hai bệnh so với người chỉ mắc tiểu đường.

Ông nhấn mạnh: “Chúng tôi đã theo dõi gần 100.000 người trong gần hai thập kỷ. Đây là một trong những nghiên cứu toàn diện nhất từng được thực hiện về mối liên hệ giữa hai căn bệnh này."

Khác với dạng tâm thần phân liệt khởi phát sớm ở nam giới trẻ tuổi, nghiên cứu tập trung vào dạng khởi phát muộn (sau 50 tuổi) thường xảy ra ở phụ nữ.

Nhóm nghiên cứu nhận thấy tiểu đường tuýp 2 làm tăng hơn gấp đôi nguy cơ khởi phát tâm thần phân liệt sau tuổi 60, đặc biệt ở nữ giới. Cứ 100.000 người mắc tiểu đường, thì trung bình 26 người sẽ phát triển tâm thần phân liệt mỗi năm, so với 12 người trong nhóm không mắc bệnh này.

Giáo sư Levine khẳng định hệ thống y tế cần tích hợp theo dõi tâm thần trong điều trị tiểu đường, đặc biệt là đối với người cao tuổi. Việc này giúp sớm phát hiện nguy cơ và giảm bớt gánh nặng tâm thần cho bệnh nhân và gia đình.

Ông cũng lưu ý rằng các bác sĩ tâm thần từ lâu đã biết người mắc tâm thần phân liệt có nguy cơ cao bị tiểu đường, nhưng ngược lại thì ít ai để ý. Nghiên cứu này là bằng chứng đầu tiên cho thấy tiểu đường cũng có thể là yếu tố nguy cơ gây ra tâm thần phân liệt./.

Tác giả: Thanh Bình

Nguồn tin: vietnamplus.vn