Công ty vừa bị ngân hàng thu giữ tài sản có phải chủ thương hiệu thời trang An Phước?

Cuối ngày 17-3, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước đã có thông báo tới khách hàng, đối tác về việc bị "hiểu lầm đáng kể".

Vụ việc xuất phát từ thông báo của Ngân hàng Hàng hải Việt Nam (MSB) về thu giữ tài sản bảo đảm của Công ty CP Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu An Phước. Lý do thu giữ là do khách hàng vi phạm nghĩa vụ trả nợ theo hợp đồng tín dụng đã ký kết. MSB thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý thu hồi nợ theo thỏa thuận tại Hợp đồng thế chấp đã ký kết và theo quy định của pháp luật.

Tài sản thu giữ là nhà máy sản xuất sợi dệt kết hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai với diện tích hơn 40.000m2 tại xã Cẩm Tú, tỉnh Thanh Hóa; toàn bộ máy móc, hệ thống dây chuyền sản xuất thuộc quyền sở hữu của Công ty An Phước nằm trong phạm vi của nhà máy sản xuất sợi dệt kế hợp phát triển vùng nguyên liệu cây gai theo hợp đồng thế chấp với ngân hàng MSB.

Ngay sau thông tin trên, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước cho biết nhiều người lầm tưởng vụ việc ngân hàng thu giữ tài sản liên quan đến thương hiệu thời trang An Phước vốn đã quen thuộc với công chúng Việt Nam trong hơn 30 năm qua.

"Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước không có bất kỳ liên quan nào đến sự việc trên. Hai doanh nghiệp hoàn toàn độc lập về pháp lý, vốn, quản lý và hoạt động kinh doanh. Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước hiện đang hoạt động bình thường, ổn định và tiếp tục phát triển. Mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh bán lẻ, xuất khẩu và chăm sóc khách hàng vẫn diễn ra liên tục, không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ yếu tố nào được đề cập" – thông báo của thương hiệu thời trang An Phước nêu rõ.

Được biết, Công ty CP Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu An Phước (thành lập năm 2015, trụ sở tại Hà Nội, hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh sợi, vải và nguyên phụ liệu).

Trong khi đó, Công ty TNHH May Thêu Giày An Phước được thành lập năm 1993 tại TPHCM. Công ty chuyên sản xuất, kinh doanh thời trang nam nữ cao cấp với mạng lưới 183 cửa hàng và có 9 nhà máy trên toàn quốc. Nhãn hiệu "An Phước" đã được công ty đăng ký bảo hộ hợp pháp, gắn liền với sản phẩm thời trang nam nữ mang thương hiệu An Phước, Pierre Cardin, Anamai và Bonjour.

Tác giả: Thái Phương

Nguồn tin: Báo Người lao động