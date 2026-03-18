Facebook người sáng lập 'Nuôi em’ không còn truy cập, nghi vấn minh bạch lại nóng lên

Người dùng mạng xã hội ngày 17/3 phản ánh không còn tìm kiếm được tài khoản Facebook của ông Hoàng Hoa Trung, người sáng lập dự án thiện nguyện 'Nuôi em'.

Các bài viết liên quan đến nội dung của ông Hoàng Hoa Trung về vấn đề minh bạch dự án không còn hiển thị. Ảnh chụp màn hình trang chính thức của dự án 'Nuôi em'

Theo ghi nhận, thông tin này được chia sẻ trên một số diễn đàn trực tuyến trong tối cùng ngày. Kiểm tra trên trang chính thức của dự án 'Nuôi em', các bài viết liên quan đến nội dung giải trình trước đó của ông Hoàng Hoa Trung về vấn đề minh bạch dự án cũng không còn hiển thị.

Tuy nhiên, một số tài khoản mạng xã hội khác của ông Trung như Instagram và TikTok vẫn còn hoạt động. Nội dung đăng tải gần nhất trên các nền tảng này được ghi nhận vào đầu tháng 12/2025.

Dự án 'Nuôi em' do ông Hoàng Hoa Trung khởi xướng từ năm 2014, với mục tiêu hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh vùng cao, đặc biệt là học sinh dân tộc thiểu số. Thông qua hình thức đóng góp định kỳ, các nhà hảo tâm có thể đồng hành cùng dự án nhằm cải thiện điều kiện học tập và giảm tỷ lệ bỏ học tại nhiều điểm trường khó khăn.

Tháng 12/2025, trên mạng xã hội xuất hiện một số ý kiến nghi vấn liên quan đến tính minh bạch trong hoạt động tài chính của dự án. Phía dự án sau đó đã lên tiếng phản hồi, khẳng định không có hành vi sai phạm, đồng thời cho biết có sử dụng phần tiền quyên góp chưa sử dụng để gửi tiết kiệm. Khoản lãi phát sinh được sử dụng cho các chi phí vận hành như liên lạc, khảo sát, đi lại và hỗ trợ tình nguyện viên.

Theo thông tin từ dự án, chi phí quản lý và vận hành là cần thiết để duy trì hoạt động lâu dài. Việc gửi tiết kiệm được cho là nhằm tối ưu nguồn lực tài chính trong thời gian chưa sử dụng đến.

Tính đến đầu năm học 2025–2026, dự án đã hỗ trợ hàng chục nghìn học sinh với mức đóng góp phổ biến khoảng 150.000 đồng/tháng cho mỗi em.

Liên quan đến các thông tin phản ánh, đại diện Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an, trước đó cho biết đang tiến hành xác minh để làm rõ có hay không dấu hiệu vi phạm trong hoạt động của dự án này.

Tác giả: Minh Tâm

Nguồn tin: congly.vn