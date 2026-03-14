Máy xét nghiệm sinh hóa tự động AU 480 – Công nghệ hiện đại, đồng hành cùng chẩn đoán chính xác

AU 480 được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế, ứng dụng nguyên lý quang phổ kế kết hợp điện cực chọn lọc ion (ISE), cho phép phân tích nhanh chóng, chính xác và ổn định các chỉ số sinh hóa quan trọng.

Những ưu điểm nổi bật của AU 480:

- Tốc độ cao: Thực hiện 400 xét nghiệm/giờ, đáp ứng tốt nhu cầu xét nghiệm thường quy và cấp cứu.

- Khả năng xử lý mẫu STAT: Ưu tiên mẫu khẩn, rút ngắn tối đa thời gian chờ kết quả.

- Tiết kiệm mẫu bệnh phẩm: Thể tích mẫu nhỏ, đặc biệt phù hợp với người cao tuổi, bệnh nhân nặng và các đối tượng đặc thù.

- Độ chính xác và độ tin cậy cao, đảm bảo kết quả xét nghiệm ổn định, nhất quán.

- Nâng cao chất lượng chuyên môn phòng xét nghiệm

Việc ứng dụng hệ thống AU 480 giúp Phòng Xét nghiệm Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã giúp rút ngắn thời gian trả kết quả xét nghiệm; Đảm bảo nhanh chóng – chính xác – tin cậy; Vận hành thuận tiện với giao diện thân thiện, giảm sai sót trong quá trình thao tác.

Triển khai đa dạng các xét nghiệm sinh hóa: Chức năng gan, thận, CRP, điện giải, Glucose, Lipid, Albumin, Protein và nhiều chỉ số quan trọng khác, phục vụ hiệu quả cho chẩn đoán, theo dõi và đánh giá kết quả điều trị kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại.

Việc đầu tư trang thiết bị xét nghiệm hiện đại như AU 480 thể hiện rõ định hướng phát triển chuyên môn, chuẩn hóa chất lượng xét nghiệm của Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An – bệnh viện tuyến tỉnh hạng I, từng bước đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác khám chữa bệnh, mang đến sự an tâm và hài lòng cho người bệnh.

Tác giả: Quốc Khánh - San Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn