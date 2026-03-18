Chiếc xe hơn 20 tỷ trong đám cưới tiền vệ Phạm Đức Huy

Mới đây, tiền vệ Phạm Đức Huy đăng tải loạt ảnh trong đám cưới với MC Huyền Trang, thu hút sự chú ý từ người hâm mộ. Đi kèm hình ảnh, anh gửi lời cảm ơn tới gia đình, bạn bè đã góp mặt trong ngày trọng đại, đồng thời không quên nhắn nhủ hài hước quen thuộc. Không chỉ dừng lại ở khoảnh khắc hạnh phúc của cặp đôi, nhiều người nhanh chóng chú ý đến một chi tiết khác xuất hiện trong đám cưới.

Theo đó, chiếc xe góp mặt trong ngày cưới là Rolls-Royce Ghost 2015, dòng sedan siêu sang có giá trị hơn 30 tỷ đồng tại Việt Nam. Sự xuất hiện của mẫu xe này lập tức trở thành điểm nhấn, góp phần làm nổi bật không gian sang trọng của buổi lễ.

Chiếc xe Roll-Royce hơn 20 tỷ cũng trở thành một điểm nhấn đáng chú ý trong tấm hình cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy và MC Huyền Trang. (Ảnh: FBNV)

Chiếc xe của Phạm Đức Huy gây ấn tượng với thiết kế đặc trưng của Rolls-Royce, nổi bật ở lưới tản nhiệt lớn mạ chrome cùng biểu tượng Spirit of Ecstasy trên nắp capo. Cụm đèn LED hiện đại kết hợp các đường nét dập nổi giúp tổng thể xe vừa sang trọng vừa có phần trẻ trung hơn so với thế hệ trước.

Không gian bên trong mẫu xe của Phạm Đức Huy hướng đến sự thoải mái tối đa cho hành khách. Khoang nội thất sử dụng nhiều vật liệu cao cấp như da, gỗ veneer và kim loại hoàn thiện thủ công, đi kèm các tiện nghi như ghế chỉnh điện, màn hình giải trí riêng, hệ thống âm thanh cao cấp và cửa sổ trời mang lại cảm giác rộng rãi.

Thiết kế Roll-Royce đặc trưng đến từ mẫu xe trong đám cưới của tiền vệ Phạm Đức Huy. (Ảnh: Car And Driver)

Về khả năng vận hành, chiếc sedan này sử dụng động cơ V12 tăng áp kép dung tích 6.6L, cho công suất hơn 560 mã lực và mô-men xoắn 780 Nm. Nhờ đó, xe có thể tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong khoảng 4,8 giây, một con số đáng chú ý đối với một mẫu xe cỡ lớn thiên về sự êm ái.

Sự xuất hiện của mẫu xe hơn 30 tỷ đồng trong ngày cưới nhanh chóng trở thành một trong những chi tiết được nhắc đến nhiều bên cạnh những khoảnh khắc của cô dâu chú rể. Không ít người dành sự chú ý cho chiếc xe khi xuất hiện nổi bật trong không gian buổi lễ, góp phần tạo nên tổng thể sang trọng và chỉn chu cho ngày trọng đại.

Tác giả: Minh Đức - CTV

