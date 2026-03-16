Kháng insulin dễ gặp ở người trẻ, gặp 5 dấu hiệu này cần đi khám sớm

Kháng insulin người bệnh xuất hiện nhiều vùng da sẫm màu, mịn như nhung ở các nếp gấp như cổ, nách, bẹn kèm theo nhiều nốt mụn thịt. Ảnh: Healthline.

Kháng insulin là tình trạng các tế bào trong cơ thể, ở cơ bắp, mô mỡ và gan không phản ứng tốt với insulin - loại hormone do tuyến tụy sản sinh giúp điều chỉnh lượng đường trong máu. Tình trạng kháng insulin này ngăn cản glucose đi vào tế bào hiệu quả, dẫn đến sự tích tụ glucose trong máu.

Theo India Times, tình trạng kháng insulin đang xuất hiện ngày càng nhiều ở người trẻ và thường bắt nguồn từ sự kết hợp của nhiều yếu tố trong lối sống hiện đại.

Chế độ ăn uống thiếu lành mạnh, nhiều đường và thực phẩm chế biến sẵn, cùng với lối sống ít vận động khiến cơ thể dần giảm khả năng sử dụng insulin hiệu quả. Ngoài ra, áp lực học tập, công việc dẫn đến căng thẳng kéo dài và thói quen ngủ không đủ giấc càng khiến hệ nội tiết bị ảnh hưởng.

Dưới đây là 5 dấu hiệu điển hình mà cơ thể phản ứng để báo hiệu bạn có thể bị kháng insulin.

Mệt mỏi không rõ nguyên nhân

Theo tạp chí Health, mệt mỏi là một trong những triệu chứng đặc trưng và sớm nhất của tình trạng kháng insulin, tiền tiểu đường và tiểu đường. Đó không chỉ là cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài - mà là kiểu cơ thể cạn kiệt năng lượng kéo dài, ngay cả khi bạn ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc.

Tình trạng kháng insulin ảnh hưởng đến hiệu quả hấp thụ glucose để tạo năng lượng của tế bào. Cơ thể gặp khó khăn trong việc sử dụng glucose hiệu quả, dẫn đến giảm năng lượng và tăng mệt mỏi. Mọi người thường mô tả đó là cảm giác "mệt mỏi mơ hồ" ảnh hưởng đến khả năng làm việc, tập thể dục hoặc tỉnh táo suốt cả ngày.

Ngoài ra, tình trạng này có thể gây ra những thay đổi lượng đường trong máu, điều này cũng góp phần khiến bạn cảm thấy mệt mỏi hơn.

Tăng mỡ vùng bụng

Tăng cân là vấn đề gây khó chịu và ảnh hưởng đến tâm lý của nhiều người. Nhưng khi mỡ tích tụ chủ yếu quanh vùng bụng, nó không chỉ liên quan đến ngoại hình mà còn là dấu hiệu rõ ràng của tình trạng kháng insulin. Loại mỡ này, được gọi là mỡ nội tạng, tích tụ xung quanh các cơ quan nội tạng và làm tăng nguy cơ mắc các bệnh lý nghiêm trọng.

Điều này là do insulin "kích hoạt" cơ thể tích trữ lượng đường dư thừa dưới dạng chất béo. Khi nồng độ insulin cao trong thời gian dài, cơ thể sẽ nhận được tín hiệu tích trữ chất béo liên tục, đặc biệt là ở vùng bụng. Đó là lý do những người kháng insulin thường nhận thấy mỡ bụng cứng đầu, khó giảm dù đã ăn kiêng và tập thể dục.

Mỡ tích tụ chủ yếu quanh vùng bụng là một trong những dấu hiệu rõ ràng của tình trạng kháng insulin. Ảnh: Healthylife.

Cảm giác đói nhanh sau khi ăn

Các bữa ăn giúp bạn thỏa mãn cơn đói. Nhưng với tình trạng kháng insulin, bạn có thể thấy mình nhanh đói trở lại ngay sau bữa ăn - ngay cả khi đã ăn no. Điều này xảy ra là do glucose từ thức ăn không được hấp thụ vào tế bào hiệu quả. Khi đó, cơ thể nghĩ rằng bạn đang đói, vì vậy kích thích bạn ăn thêm.

Đây là một trong những dấu hiệu khó nhận biết hơn vì nó có thể dẫn đến ăn quá nhiều, tăng cân và căng thẳng tinh thần. Bạn có thể cảm thấy như thể bị rối loạn ăn uống hoặc cơn thèm ăn vượt ngoài tầm kiểm soát. Hãy cẩn thận với:

Cảm giác đói quay trở lại trong vòng 1-2 giờ sau bữa ăn.

Cảm giác thèm ăn mạnh các loại tinh bột hoặc đường.

Ăn nhiều nhưng vẫn không thấy no.

Đi tiểu thường xuyên

Đi tiểu nhiều, hay đa niệu, là nỗ lực của cơ thể nhằm loại bỏ lượng glucose dư thừa. Việc phải đi vệ sinh thường xuyên hơn bình thường là một trong những dấu hiệu phổ biến của tình trạng kháng insulin và tiền tiểu đường. Tuy nhiên, ở giai đoạn kháng insulin sớm, dấu hiệu này đôi khi chưa rõ ràng.

Khi lượng đường trong máu cao, thận phải làm việc vất vả để loại bỏ lượng glucose dư thừa. Thông thường, glucose được lọc ra khỏi máu và đi vào thận. Sau đó, thận sẽ tái hấp thu đường trở lại vào máu. Khi lượng đường trong máu liên tục ở mức cao, thận không thể tái hấp thu hết lượng đường dư thừa. Lượng glucose dư thừa trong thận buộc cơ thể phải thải đường qua nước tiểu và lấy nước từ các mô. Điều này dẫn đến tăng lượng nước tiểu.

Mảng da sẫm màu

Người bị kháng insulin hoặc tiền tiểu đường có thể nhận thấy các mảng da sẫm màu, mịn như nhung, đặc biệt là quanh cổ, nách, háng hoặc khuỷu tay. Tình trạng này được gọi là chứng gai đen (acanthosis nigricans).

Những mảng da này không đau, nhưng chúng có thể gây khó chịu. Mọi người đôi khi nhầm chúng với bụi bẩn hoặc kích ứng. Nhưng thực chất, nồng độ insulin cao khiến các tế bào da phát triển nhanh hơn bình thường, tạo ra các mảng da dày và sẫm màu hơn.

Triệu chứng này đặc biệt phổ biến ở trẻ em, thanh thiếu niên và người lớn thừa cân. Những vùng này cũng có thể phát triển các nốt sần nhỏ trên da gọi là mụn thịt.

Tác giả: Mai Phương

Nguồn tin: znews.vn