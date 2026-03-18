Thủ tướng Peru Denisse Miralles từ chức sau 21 ngày nhậm chức

Thủ tướng Denisse Miralles từ chức chỉ sau 21 ngày nhậm chức. (Nguồn: gestion)

Ngày 17/3, chính trường Peru tiếp tục biến động khi Thủ tướng Denisse Miralles từ chức chỉ sau 21 ngày nhậm chức, chỉ một ngày trước khi nội các dự kiến trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm, và chưa đầy một tháng trước cuộc tổng tuyển cử.

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, quyết định từ chức được đưa ra theo đề nghị của Chính phủ do Tổng thống José María Balcázar đứng đầu, trong bối cảnh nhiều đảng phái tại Quốc hội cân nhắc không trao tín nhiệm cho nội các.

Trong thư gửi bà Miralles, Chính phủ ghi nhận “những đóng góp nổi bật” và bày tỏ cảm ơn đối với vai trò lãnh đạo, điều hành chính sách vì lợi ích người dân trong thời gian ngắn bà tại nhiệm.

Ngay sau đó, ông Luis Enrique Arroyo Sánchez đã tuyên thệ nhậm chức tân Thủ tướng tại Phủ Tổng thống, thay thế bà Miralles. Ông Arroyo từng là tướng quân đội đã nghỉ hưu và đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng trong quân đội Peru.

Việc thay đổi người đứng đầu nội các diễn ra nhanh chóng, gây bất ngờ cho giới chính trị và dư luận. Theo quy định, tân Thủ tướng có tối đa 30 ngày kể từ khi nhậm chức để trình Quốc hội xin bỏ phiếu tín nhiệm. Điều này đồng nghĩa thời điểm bỏ phiếu có thể diễn ra sau cuộc tổng tuyển cử dự kiến tổ chức ngày 12/4 tới.

Diễn biến mới nhất một lần nữa phản ánh tình trạng bất ổn kéo dài trong bộ máy hành pháp Peru. Trong vòng 10 năm qua, nước này đã có 21 thủ tướng.

Bà Miralles, nguyên Bộ trưởng Kinh tế và Tài chính, được bổ nhiệm đứng đầu nội các vào tháng 2/2026 trong một chính phủ chuyển tiếp dự kiến kéo dài hơn 5 tháng.

Giới quan sát nhận định, việc thay đổi nội các sát thời điểm bầu cử đặt ra thách thức lớn đối với Chính phủ trong việc duy trì ổn định chính trị và đạt được đồng thuận trong Quốc hội, đồng thời bảo đảm tiến trình bầu cử diễn ra suôn sẻ./.

Tác giả: Diệu Hương

Nguồn tin: vietnamplus.vn