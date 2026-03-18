4 CLB vào tứ kết Champions League

Real Madrid chứng tỏ bản lĩnh tại đấu trường châu lục.

Trên sân nhà, Sporting Lisbon thắng Bodo/Glimt 5-0, qua đó làm nên lịch sử với lần đầu tiên góp mặt ở tứ kết Champions League. Luis Suarez tỏa sáng với 1 bàn, 1 kiến tạo, qua đó nối dài chuỗi phong độ thăng hoa với 32 bàn thắng, 6 kiến tạo chỉ sau 41 lần ra sân cho đội chủ sân Jose Alvalade mùa này.

Vài giờ sau, đối thủ của nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha đã lộ diện, đó là Arsenal. CLB Bắc London gặp đôi chút khó trên sân nhà nhưng vẫn đánh bại Leverkusen với tỷ số 2-0, qua đó gianh quyền đi tiếp với tổng tỷ số 3-1. Arsenal vẫn còn nguyên cơ hội giành cú ăn bốn ở mùa này, khi đang dẫn đầu Ngoại hạng Anh, vào chung kết Carabao (gặp Man City), tứ kết FA Cup và tứ kết Champions League.

Trong khi "Pháo thủ" ca khúc khải hoàn, hai đại diện Ngoại hạng Anh là Man City và Chelsea đều phải nói lời chia tay giải đấu cúp danh giá nhất châu Âu. Nhà đương kim vô địch thế giới thua 2-5 trên sân khách, sau đó tiếp tục bị PSG nhấn chìm 3-0 khi trở về Stamford Bridge, qua đó khép lại vòng 16 đội với thất bại tủi hổ 2-8. Đối thủ của nhà ĐKVĐ châu Âu ở tứ kết sẽ là Liverpool hoặc Galatasaray.

Tại Etihad, dù đã rất nỗ lực, đoàn quân của Pep Guardiola với 10 người để thua 1-2 trước Real. Cộng với trận thua 0-3 ở lượt đi, Man City đành nhìn "Los Blancos" giành vé vào tứ kết Champions League mùa thứ 6 liên tiếp. Với Man City, đây là lần thứ 3 liên tiếp, họ bị loại khi gặp Real. Đối thủ tiếp theo của Alvaro Arbeloa cùng học trò nhiều khả năng sẽ là Bayern, CLB đã thắng Atalanta 6-1 ở lượt đi vòng 16 đội.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn