Món khoái khẩu khiến sán làm tổ trong não người đàn ông

Trong lần tái khám gần đây, bệnh nhân họ Vương (đã thay đổi tên) cầm kết quả chụp cộng hưởng từ và thở phào nhẹ nhõm. So với 6 tháng trước, tổn thương trong não của anh đã thu nhỏ rõ rệt, các cơn co giật cũng biến mất. Ít ai biết rằng để đi đến kết quả này, người đàn ông đã trải qua một hành trình điều trị kéo dài.

Câu chuyện được chia sẻ bởi bác sĩ Cao Hải Nữ, Trưởng khoa Gan mật và Bệnh truyền nhiễm tại Bệnh viện Shulan (Hàng Châu, Trung Quốc).

Cơn co giật bất ngờ trong đêm

Sự việc xảy ra vào một đêm hè tháng 7/2025. Khi đang ngủ say, anh Vương đột ngột lên cơn co giật, toàn thân run giật, miệng sùi bọt mép và nhanh chóng rơi vào trạng thái mất ý thức. Cơn co giật kéo dài khoảng hai phút trước khi vợ anh phát hiện và lập tức đưa chồng đến bệnh viện cấp cứu.

Tại một bệnh viện địa phương ở Sán Vĩ (Trung Quốc), kết quả chụp cộng hưởng từ não cho thấy trong não anh xuất hiện một tổn thương dạng khối. Các bác sĩ ban đầu nghi ngờ đây có thể là khối u não hoặc di căn từ một cơ quan khác trong cơ thể.

Lo lắng, vợ chồng anh tiếp tục đến Quảng Châu để kiểm tra chuyên sâu hơn. Sau nhiều xét nghiệm, khả năng u não được loại trừ. Tuy vậy, các bác sĩ vẫn chưa xác định được chính xác nguyên nhân gây ra tổn thương trong não.

Tình trạng tổn thương não của người đàn ông giảm dần theo thời gian.

Tháng 8/2025, sau khi lại xuất hiện một cơn co giật khác, anh được nhập viện tại khoa Bệnh truyền nhiễm của Bệnh viện Shulan. Nhóm bác sĩ do bác sĩ Cao Hải Nữ phụ trách đã tiến hành đánh giá lại toàn bộ quá trình bệnh của bệnh nhân.

Các bác sĩ đã rà soát kỹ tiền sử bệnh, các xét nghiệm trước đó và đặc biệt là thói quen ăn uống của bệnh nhân. Sau khi loại trừ các nguyên nhân như u não hay bệnh lý mạch máu não, nhóm điều trị bắt đầu nghĩ đến khả năng nhiễm ký sinh trùng. Trong quá trình khai thác bệnh sử chi tiết, anh Vương cho biết khoảng nửa năm trước khi phát bệnh, anh từng ăn tiết lợn sống.

Khi đối chiếu tiền sử ăn thực phẩm sống với các triệu chứng co giật và vị trí tổn thương trong não, các bác sĩ dần xác định được nguyên nhân. Kết quả cuối cùng cho thấy bệnh nhân mắc bệnh ấu trùng sán dây lợn trong não.

Sau khi được điều trị bằng phác đồ chuyên biệt, tình trạng phù nề quanh tổn thương trong não của bệnh nhân dần giảm xuống, kích thước ổ bệnh cũng thu nhỏ theo thời gian.

Ký sinh trùng trong não nguy hiểm ra sao?

Theo các chuyên gia, trường hợp của anh Vương không phải là cá biệt. Trong những năm gần đây, nhiều ca bệnh tương tự đã được ghi nhận tại Trung Quốc. Theo dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Trung Quốc, tỷ lệ nhiễm ấu trùng sán dây lợn ở người tại nước này dao động từ 0,14% đến 3,2%.

Các chuyên gia cho biết bệnh có thể gây ra nhiều triệu chứng phức tạp như co giật, đau đầu dữ dội, tăng áp lực nội sọ và rối loạn ý thức. Trong những trường hợp nặng, người bệnh có thể bị liệt, mất thị lực hoặc thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Một khó khăn khác là giai đoạn đầu của bệnh thường diễn tiến âm thầm, hầu như không có biểu hiện rõ rệt. Chỉ khi ấu trùng phát triển hoặc chết đi trong não, phản ứng viêm và phù não mới xuất hiện, khiến các triệu chứng bùng phát đột ngột.

Tiết canh mang đến nhiều rủi ro cho sức khỏe người ăn. Ảnh: Zdn.

Nguy cơ nhiễm bệnh tăng lên khi con người ăn các loại thịt hoặc sản phẩm từ máu động vật chưa được nấu chín kỹ, đặc biệt là những thực phẩm không rõ nguồn gốc hoặc không qua kiểm dịch.

Trong dân gian, nhiều người tin rằng ăn tiết lợn sống giúp “bổ máu” hoặc “làm sạch phổi”. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng điều này không có cơ sở khoa học. Các bác sĩ khuyến cáo người dân nên tránh ăn thực phẩm sống, đặc biệt là thịt lợn và các sản phẩm từ máu động vật. Thực phẩm cần được nấu chín kỹ trước khi ăn và nên mua từ nguồn rõ ràng, đã qua kiểm dịch.

Ngoài ra, khi xuất hiện các triệu chứng bất thường như đau đầu kéo dài, co giật, rối loạn ý thức hoặc giảm thị lực không rõ nguyên nhân, người bệnh nên đến cơ sở y tế để kiểm tra sớm.

Tác giả: Kỳ Duyên

Nguồn tin: znews.vn