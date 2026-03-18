Hotgirl bóng đá nữ Việt Nam khiến fan mê mẩn khi khoe 'ngày nghỉ của tôi'

Trần Thị Duyên tập luyện miệt mài trong ngày nghỉ

Cụ thể, Trần Thị Duyên đăng ảnh miệt mài tập luyện tới mướt mồ hôi kèm theo chú thích: "Ngày nghỉ của tôi". Dòng trạng thái kèm bức ảnh kia của cô gái xinh đẹp của ĐT nữ Việt Nam hiện nhận được hơn 12.000 lượt thích kèm vô số những bình luận.

Nhiều anh chàng bày tỏ mong muốn được tập luyện cùng Trần Thị Duyên hoặc có những người đánh giá cầu thủ của ĐT nữ Việt Nam sở hữu gương mặt mộc đáng mơ ước.

Cách đây chưa lâu, Trần Thị Duyên lên tiếng cảm ơn một người bạn vì đã giúp cô giữ lại được Facebook chính chủ cũng như không bị lộ những thông tin cá nhân.

Hồi tháng 12 năm ngoái, Trần Thị Duyên đăng tải loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 25. Bộ ảnh do Trần Thị Duyên đăng trên trang Facebook cá nhân khi đó nhanh chóng thu hút hàng chục nghìn lượt yêu thích và bình luận từ bạn bè, đồng đội lẫn người hâm mộ.

Trong những shot hình được Trần Thị Duyên chia sẻ, cô xuất hiện với phong cách tối giản, khoe lợi thế hình thể khỏe khoắn, làn da sáng và vòng eo săn chắc - thành quả của quá trình tập luyện bền bỉ.

Tiền vệ Nguyễn Thị Bích Thùy để lại lời chúc: "Chúc mừng tuổi 25. Make-up tuyệt vời, chụp khỏi chê". "Hot girl bắn cung" Đỗ Thị Ánh Nguyệt hào hứng nhận xét: "Mướt mườn mượt luôn nàng ơi"....

Tất nhiên, chưa ai quên Trần Thị Duyên đã chiếm spotlight ở gala Quả bóng vàng 2025. Ngay từ khi xuất hiện trên thảm đỏ, Trần Thị Duyên gây chú ý với chiếc váy dạ hội màu đỏ trầm, thiết kế ôm gọn, tôn dáng. Bộ trang phục này khiến cho Trần Thị Duyên nổi bật nhất trong số các đồng đội nữ ở ĐTQG Việt Nam.

Trần Thị Duyên, sinh năm 2000, nằm trong số cầu thủ nữ được đông đảo cổ động viên yêu mến. Cô đến với bóng đá từ năm 2012 và nổi tiếng sớm nhờ ngoại hình nổi bật khi đá ở các giải trẻ.

Hậu vệ 26 tuổi hiện khoác áo CLB Phong Phú Hà Nam và từng cùng đội tuyển nữ Việt Nam giành vé dự VCK World Cup 2023. Tại SEA Games 33, Duyên thi đấu khá nổi bật. Tuy vậy, Trần Thị Duyên chưa có duyên với giải Quả bóng vàng năm nay.

