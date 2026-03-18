Màn ngược dòng điên rồ tại Champions League

Sporting Lisbon thăng hoa.

Sporting đã tạo nên một trong những màn lội ngược dòng đáng nhớ nhất lịch sử UEFA Champions League khi đánh bại FK Bodo/Glimt 5-0 sau hiệp phụ, qua đó đi tiếp dù đã thua 0-3 ở lượt đi.

Đây là lần đầu tiên kể từ mùa 1963/64, đội bóng Bồ Đào Nha mới có thể ngược dòng thành công sau khi bị dẫn trước 3 bàn tại một đấu trường châu Âu.

Ngay từ những phút đầu, Sporting đã thể hiện rõ quyết tâm với lối chơi tấn công dồn dập. Maximiliano Araujo và Francisco Trincão liên tục khuấy đảo hàng thủ đội khách, nhưng sự thiếu chính xác khiến họ chưa thể sớm có bàn thắng. Trong khi đó, Bodo/Glimt cũng có cơ hội nguy hiểm, đáng kể nhất là pha dứt điểm hỏng ăn của Kasper Hogh.

Bước ngoặt đến ở phút 30 khi Goncalo Inácio đánh đầu mở tỷ số, thắp lại hy vọng cho đội chủ nhà. Sang hiệp hai, Pedro Goncalves nhân đôi cách biệt sau một pha phối hợp sắc nét, đưa trận đấu vào thế căng thẳng. Khi thời gian dần trôi về cuối, VAR đã trở thành tâm điểm với tình huống thổi phạt đền vì lỗi chạm tay của Bjorkan, giúp Luis Suarez gỡ hòa tổng tỷ số.

Kỳ tích của Bodo tại Champions League dừng lại.

Tinh thần lên cao, Sporting tiếp tục dồn ép và chỉ mất hai phút của hiệp phụ để hoàn tất màn ngược dòng, khi Araujo ghi bàn quyết định bằng một cú ra chân quyết đoán trong vùng cấm. Đến cuối trận, Rafael Nel ấn định chiến thắng 5-0, khép lại một đêm huy hoàng tại Lisbon.

Chiến thắng này không chỉ đưa Sporting vào tứ kết mà còn ghi tên họ vào lịch sử, trở thành đội thứ 5 lật ngược thế trận sau khi bị dẫn ba bàn, điều chưa xảy ra kể từ kỳ tích của Liverpool trước Barcelona năm 2019.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn