Đình Bắc xây nhà báo hiếu bố mẹ, nhìn phần xây thô đủ thấy độ hoành tráng

Mới đây, tiền vệ Nguyễn Đình Bắc khiến người hâm mộ chú ý khi chia sẻ khoảnh khắc xây dựng căn nhà mới khang trang để báo hiếu bố mẹ. Qua những bức ảnh được đăng tải, có thể thấy căn nhà đang trong quá trình hoàn thiện với quy mô khá lớn, thiết kế 2 tầng rộng rãi, phần khung bê tông kiên cố và mặt tiền bề thế. Chỉ nhìn qua cũng đủ cảm nhận được độ “hoành tráng” của cơ ngơi mà Đình Bắc dành tặng gia đình sau thời gian thi đấu và tích lũy.

Không chỉ dừng lại ở việc xây nhà, cầu thủ sinh năm 2004 còn khiến nhiều người nể phục khi trước đó đã mua ô tô cho bố để việc đi lại được an toàn, thuận tiện hơn. Với một cầu thủ trẻ vừa chạm ngưỡng cửa thành công, việc luôn nghĩ về gia đình và chủ động báo hiếu bố mẹ như vậy nhận được rất nhiều lời khen.

Cầu thủ trẻ xây nhà báo hiếu bố mẹ

Được biết, căn nhà mới này được xây dựng ngay cạnh ngôi nhà cũ của gia đình tại Hưng Nguyên, Nghệ An. Đây không chỉ là nơi ở, mà còn là món quà tinh thần ý nghĩa mà Đình Bắc muốn dành cho bố mẹ - những người luôn âm thầm phía sau ủng hộ con trai theo đuổi đam mê bóng đá.

Sau khi có thu nhập ổn định từ việc thi đấu chuyên nghiệp, thay vì lựa chọn hưởng thụ cho bản thân, Nguyễn Đình Bắc lại ưu tiên nghĩ đến công ơn sinh thành. Ở tuổi còn rất trẻ, vừa có sự nghiệp đang lên, vừa biết trân trọng và báo đáp công ơn đấng sinh thành, Đình Bắc không chỉ ghi bàn trên sân cỏ mà còn “ghi điểm” trọn vẹn trong lòng người hâm mộ.

Trong hành trình sự nghiệp rực rỡ của mình, Đình Bắc cũng từng vấp ngã. Án kỉ luật ở CLB Quảng Nam mãi là kí ức hằn sâu với cầu thủ trẻ, cho anh bài học kinh nghiệm sâu sắc. Thời điểm ấy, Đình Bắc từng suy sụp, gục ngã, nhưng chính gia đình là động lực để Đình Bắc vượt qua khó khăn mà đứng lên, làm lại.

Đình Bắc từng bật khóc chia sẻ: "Lúc ấy bản thân em suy sụp, em suy sụp hoàn toàn. Em không thể hiện cái buồn ra cho bố mẹ và mọi người ủng hộ em. Nhiều lúc em cố tỏ ra mạnh mẽ nhưng sâu bên trong em rất buồn. Sau vụ kỉ luật đó, em quay lại với bóng đá thì em ra sân em không đủ sức thi đấu, một thời gian dài ảnh hưởng phong độ, sau đấy có những chấn thương liên miên ảnh hưởng nhiều đến phong độ của em. Thời gian đấy bản thân em hầu như bị đánh bại, bị suy sụp.

Những lúc đó bố mẹ em là người buồn nhất. Em cảm thấy mình có lỗi với bố mẹ rất nhiều. Lúc đấy em không muốn nói gì thêm nữa. Em nghĩ mình phải đứng dậy, phải cố gắng để bố mẹ không phải thất vọng về mình".

Và sau vấp ngã, Đình Bắc đã trưởng thành, trở thành tài năng nổi bật nhất trong lứa cầu thủ trẻ hiện tại. Màn thể hiện chói sáng của Đình Bắc ở SEA Games 33 và VCK U23 châu Á hồi tháng 1/2026 đưa anh đến đỉnh cao danh tiếng, nhận được liên tiếp các hợp đồng quảng cáo, thu nhập thuộc top đầu trong giới cầu thủ trẻ hiện nay. Có sự nghiệp, danh tiếng, Đình Bắc vẫn không quên những ngày vất vả, luôn dành sự quan tâm và yêu thương hết mực cho gia đình.

Đình Bắc bên cạnh mẹ

Tác giả: Tú Tú.

