Sốc: Người thân Kim Sae Ron cố tự tử vì Kim Soo Hyun

Vụ lùm xùm tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron tới nay vẫn chưa ngã ngũ. Tới chiều 17/3, tờ Koreaboo đưa tin, 1 thành viên trong gia đình của Kim Sae Ron gần đây đã cố tự kết liễu cuộc đời mình do không chịu nổi cú sốc tâm lý nặng nề xuất phát từ vụ ồn ào liên quan tới nữ diễn viên họ Kim và Kim Soo Hyun.

Theo nguồn tin, gia đình cố diễn viên Kim Sae Ron mới đây đã có lịch trình tham dự buổi công chiếu cho bộ phim cuối cùng của cô mang tên Before We Knew diễn ra tại 1 rạp chiếu ở quận Gangnam, Seoul. Tuy nhiên, 1 thành viên trong gia đình đã không thể có mặt sau khi người này tìm cách tự tử tại nhà riêng chỉ vài ngày trước đó. Thông tin đã khiến dư luận xứ kim chi không khỏi bàng hoàng, dậy sóng.

Người nhà Kim Sae Ron cố tự tử vì Kim Soo Hyun. Ảnh: X

1 nguồn tin thân cận với gia đình Kim Sae Ron chia sẻ với giới truyền thông về vụ việc đau lòng mới đây: “Điều duy nhất gia đình Kim Sae Ron mong muốn ở Kim Soo Hyun là anh ta thừa nhận toàn bộ mọi cáo buộc do gia đình đưa ra và gửi 1 lời xin lỗi chân thành đến người đã khuất. Thế nhưng thay vào đó, Kim Soo Hyun và luật sư của anh ta lại khẳng định gia đình Kim Sae Ron đang lan truyền thông tin sai sự thật cùng những bằng chứng bịa đặt. Điều này đã gây ra nỗi đau không thể diễn tả bằng lời cho người thân cố diễn viên”.

“2 năm trước, Kim Soo Hyun đã phủ nhận mối quan hệ với Kim Sae Ron, điều này khiến sự tồn tại của nữ diễn viên chẳng khác nào bị bác bỏ hoàn toàn. Trong quá trình bồi thường các chi phí liên quan đến tai nạn (Kim Sae Ron từng gây tai nạn giao thông trong lúc say rượu), gia đình nữ diễn viên lại 1 lần nữa phải chịu đựng những hành động quá quắt từ phía công ty quản lý của Kim Soo Hyun, khiến người thân cố nghệ sĩ phải rơi ra những giọt nước mắt bằng máu. Dù có trăm lời xin lỗi cũng không đủ, nhưng thật khó hiểu khi phía Kim Soo Hyun lại đang cố gắng dàn dựng để biến gia đình Kim Sae Ron thành những kẻ phạm tội”, người quen với gia đình Kim Sae Ron gay gắt lên án Kim Soo Hyun.

Nguồn tin cho biết thêm, đây không phải lần đầu tiên thành viên trong gia đình Kim Sae Ron cố tự tử. Người quen với gia đình cố diễn viên họ Kim kết thúc cuộc phỏng vấn bằng lời kêu gọi khẩn thiết: “Tình hình hiện tại đang cực kỳ nghiêm trọng. Xin mọi người hãy lập tức ngừng việc chỉ trích và xúc phạm gia đình Kim Sae Ron”.

Người quen với gia đình Kim Sae Ron vừa trả lời phỏng vấn báo chí và lên án Kim Soo Hyun rất gay gắt. Ảnh: Naver

Vụ ồn ào ban đầu nổ ra sau khi 1 nhân vật tự xưng là dì Kim Sae Ron bất ngờ tuyên bố nữ diễn viên từng hẹn hò Kim Soo Hyun qua kênh YouTube Viện Garo Sero. Người này tiết lộ, mối quan hệ yêu đương của 2 nghệ sĩ kéo dài từ tháng 11/2015 đến tháng 7/2021, thậm chí còn tố Kim Soo Hyun thao túng tâm lý Kim Sae Ron khi cô ở độ tuổi vị thành niên. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại, nam tài tử 1 mực khẳng định anh hẹn hò sao nhí 1 thời khi cô đã trưởng thành.

Người tự xưng là dì của Kim Sae Ron và Viện Garo Sero còn cho biết gia đình cố diễn viên nắm trong tay hàng nghìn bức ảnh tình cảm, chứng minh Kim Soo Hyun có mối quan hệ tình ái không đúng mực với Kim Sae Ron lúc cô còn vị thành niên.

Sau đó, luật sư Go Sang Rok đã thay mặt Kim Soo Hyun đưa ra thông báo khẩn, bác bỏ nghi vấn nam diễn viên hàng đầu có hàng nghìn bức ảnh tình cảm với Kim Sae Ron. Từ đó tới nay, Kim Soo Hyun liên tục kêu oan. Tài tử Queen of Tears ra sức tung bằng chứng chứng minh sự trong sạch của anh trong cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên thông qua luật sư đại diện.

Nhưng nếu muốn chứng minh bản thân trong sạch, Kim Soo Hyun chỉ có thể chờ kết quả cuối cùng của vụ kiện giữa anh với gia đình Kim Sae Ron và Viện Garo Sero. Ngày nào cáo buộc hẹn hò trẻ vị thành niên chưa được làm rõ, nam tài tử họ Kim khó lòng quay lại showbiz hoạt động nghệ thuật.

Vụ ồn ào tình ái liên quan tới Kim Soo Hyun - Kim Sae Ron tới nay vẫn chưa ngã ngũ. Ảnh: Nate

Tác giả: Dương Nam

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn