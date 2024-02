Tiếp tục phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể cả về số lượng và chất lượng

Tại điểm cầu Nghệ An, đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì.

Báo cáo tại diễn đàn, lãnh đạo Bộ KH&ĐT cho biết: Ước thực hiện năm 2023, cả nước có khoảng 31.700 hợp tác xã (HTX), 158 liên hiệp hợp tác xã LH HTX và 73 nghìn tổ hợp tác (THT). So với năm 2022, tăng khoảng 2.200 HTX (tương đương tăng 7,9%), tăng 23 LH HTX (tăng khoảng 26,4%) và số THT tăng khoảng 2.000 (tăng 2,8%). Số HTX thành lập mới năm 2023 đạt khoảng 2.700 HTX, giải thể gần 400 HTX. Trong đó, toàn quốc có 20.357 HTX nông nghiệp và 11.343 HTX phi nông nghiệp.

Năm 2022, doanh thu bình quân của các HTX đạt 3.592 triệu đồng/HTX/năm, tăng 935 triệu đồng (tăng 35%) so với năm 2021. Lãi bình quân của 01 HTX năm 2022 là 366 triệu đồng/người (tăng khoảng 4 triệu đồng, tương đương tăng 8% so với năm 2021). Tổng số cán bộ quản lý HTX ước đạt gần 140 nghìn người, tăng khoảng 28% so với năm 2021, trong đó số cán bộ đạt trình độ sơ, trung cấp trên 53 nghìn người (chiếm 37,8% trong tổng số cán bộ quản lý HTX), số cán bộ đạt trình độ cao đẳng, đại học là 28,2 nghìn người (chiếm 20,16% tổng số cán bộ quản lý HTX).

Đến tháng 6/2023, cả nước có 1.718 HTX nông nghiệp ứng dụng công nghệ

cao, công nghệ số trong sản xuất kinh doanh, có trên 4.339 HTX nông nghiệp đảm nhận bao tiêu nông sản, bằng 24,5% tổng số HTX nông nghiệp, tỷ lệ này trước năm 2015 chỉ là 5-7%...

Trong 20 năm qua, hành lang pháp lý chung và các cơ chế, chính sách hỗ trợ kinh tế tập thể (KKTT) đã được quan tâm xây dựng, hoàn thiện phù hợp với từng giai đoạn phát triển. Trong đó có các chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực; xúc tiến thương mại; ứng dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ; hỗ trợ về đầu tư phát triển hạ tầng; chính sách giao đất, cho thuê đất; chính sách về tín dụng; hỗ trợ chế biến sản phẩn…

HTX đã cơ bản hoàn thành việc chuyển đổi sang mô hình kiểu mới theo quy định của pháp luật. Số lượng HTX, liên hiệp HTX thành lập mới tăng đáng kể, phát triển đa dạng hơn về ngành nghề, quy mô và chất lượng, hỗ trợ tốt hơn cho các thành viên, tạo việc làm và nâng cao thu nhập thường xuyên cho người lao động. THT với cơ cấu tổ chức gọn nhẹ, nội dung hoạt động đơn giản nhưng thiết thực, đáp ứng tốt hơn nhu cầu liên kết linh hoạt và mang tính ngắn hạn của người dân. Liên kết giữa các HTX với nhau, với doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác bước đầu phát triển. Khu vực KTTT cơ bản đã khắc phục được tình trạng yếu kém kéo dài, góp phần xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, từng bước khẳng định vị trí, vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc dân.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các Bộ, ngành, địa phương, các tổ chức quốc tế, chuyên gia đề nghị Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ngành ban hành cơ chế, chính sách cụ thể hóa, đồng bộ trong thực hiện Luật HTX năm 2023, đồng thời rà soát pháp luật về đất đai, thuế, khoa học và công nghệ, bảo vệ môi trường, chuyển đổi số, thông tin, bảo hiểm, lao động việc làm... để đảm bảo sự thống nhất, tránh những vướng mắc trong tổ chức thực hiện. Bố trí nguồn lực trong thực hiện đồng bộ các chương trình, đề án, nhiệm vụ gắn với các cơ chế, chính sách đã ban hành; hỗ trợ nhân lực lao động trẻ có chuyên môn về làm việc có thời hạn tại HTX, LH HTX... thúc đẩy phát triển KTTT, HTX theo quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Đồng thời, tăng cường công tác cải cách hành chính nhà nước, đơn giản hóa quy trình, thủ tục để các đơn vị KTTT, HTX có thể tiếp cận các nguồn vốn, cơ chế, chính sách ưu đãi của nhà nước; tổ chức tập huấn cho cán bộ quản lý, HTX đối với việc triển khai các quy định của Luật HTX 2023 theo lĩnh vực. Liên minh HTX Việt Nam chỉ đạo Liên minh HTX các tỉnh, thành quan tâm, hỗ trợ các HTX vận tải ứng dụng công nghệ thông tin để nắm bắt, tiếp cận nguồn hàng, nâng cao hiệu quả hoạt động vận tải...

Kết luận diễn đàn, đồng chí Phạm Minh Chính – Thủ tướng Chính phủ ghi nhận và đánh giá những kết quả đã đạt được trong thời gian qua của các HTX, LM HTX, THT. Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các Bộ, ngành, địa phương phải nhận thức rõ ý nghĩa của các HTX, HTX được thành lập trên tất cả các lĩnh vực, vì vậy, cần phát huy, khả năng, tiềm năng sát với tình hình thực tế mỗi lĩnh vực, mỗi địa phương; phát triển nâng cao hiệu quả hoạt động KTTT, HTX là nhiệm vụ chính trị, thường xuyên của các cấp, các ngành.

Cùng với đó, quán triệt, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước để phát triển KTTT cả về số lượng và chất lượng; “phát triển KTTT và HTX là yêu cầu thực tiễn khách quan, của sự phát triển, không thể không làm, không thể đứng ngoài cuộc” vì vậy cần đổi mới tư duy, thay đổi nhận thức để phát triển KKTT. Bên cạnh đó, đổi mới tư duy, có tầm nhìn xa, tổ chức thực hiện bao trùm, tổng quát hơn; nỗ lực bắt kịp, tiến cùng, vươn lên với các thành phần kinh tế khác... Giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ, ngành, địa phương, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu sớm ban hành hướng dẫn Luật HTX năm 2023 đồng bộ, thống nhất để thực hiện...

