Thường trực Tỉnh ủy họp bàn một số nội dung theo thẩm quyền

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ; lãnh đạo các Sở, ngành.

Quang cảnh phiên họp

Chánh Văn phòng UBND tỉnh Đặng Thanh Tùng báo cáo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 01, tháng 02, nhiệm vụ tháng 03/2026

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt báo cáo việc cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản phục vụ Dự án Xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò

Phiên họp đã nghe và cho ý kiến vào các nội dung gồm: Tình hình công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, tháng 02, nhiệm vụ tháng 03/2026; chấp thuận chủ trương cấp phép thăm dò, khai thác các mỏ khoáng sản phục vụ Dự án Xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò.

Theo báo cáo tại phiên họp, trong 02 tháng đầu năm 2026, các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện kế hoạch năm 2026 theo Nghị quyết của Chính phủ, các Kết luận, chỉ đạo của Tỉnh ủy và các Nghị quyết của HĐND tỉnh; tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Bính Ngọ 2026. Nhìn chung, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh 02 tháng đầu năm cơ bản giữ được ổn định và đạt kết quả khá tích cực

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 02 tháng đầu năm ước thực hiện 5.578 tỷ đồng, đạt 23,9% dự toán, tăng 15,8% so với cùng kỳ năm 2025. Thu hút đầu tư đạt kết quả rất tích cực, tỉnh đã cấp mới cho 10 dự án, điều chỉnh 26 lượt dự án, tổng vốn đầu tư cấp mới và tăng thêm 64.341,54 tỷ đồng, cao gấp 16,62 lần so với cùng kỳ.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2026 ước tăng 20,62% so với cùng kỳ; chỉ số IIP tháng 02/2026 ước tăng 16,8%. Luỹ kế 02 tháng đầu năm, IIP ước tăng 18,7% so với cùng kỳ, trong đó công nghiệp khai khoáng ước tăng 23,1%, công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 19,6%.

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán năm nay kéo dài 09 ngày với thời tiết thuận lợi, thu hút khá đông người dân và du khách tham quan, trải nghiệm tại các điểm du lịch trên địa bàn tỉnh. Luỹ kế 02 tháng đầu năm, tổng lượng khách du lịch ước đạt 1,61 triệu lượt, tăng 7% so với cùng kỳ năm 2025, trong đó khách lưu trú ước đạt 960.000 lượt, tăng 9%; khách quốc tế ước đạt 18.700 lượt. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4.561 tỷ đồng, trong đó doanh thu du lịch ước đạt 1.969 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ.

Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính, chuyển đổi số tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Các hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực. Tình hình quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; bảo đảm an ninh, an toàn trước, trong và sau Tết.

Phó Bí thư Tỉnh ủy Võ Thị Minh Sinh cho ý kiến về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Ngọc Kim Nam phát biểu

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Kết luận phiên họp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Khắc Thận đánh giá cao sự chỉ đạo rất quyết liệt, cụ thể của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác tổ chức Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 để người dân đón Tết vui tươi, đầm ấm. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ chào đón năm mới diễn ra sôi nổi và khí thế. Công tác vệ sinh môi trường, trang hoàng đường phố của tỉnh những ngày gần Tết được áo. Mặc dù những ngày Tết sức mua tăng cao, nhu cầu lớn nhưng nhìn chung hàng hóa không có biến động lớn về giá cả. Việc cung ứng hàng hóa dồi dào, đảm bảo cho bà con mua sắm dịp Tết. Các hoạt động dịch vụ công ích cũng được đảm bảo thông suốt. Công tác y tế, vệ sinh môi trường được kiểm soát tốt. Công tác chăm lo sức khỏe cho các bệnh nhân trong dịp Tết được ngành Y tế, các bệnh viện tổ chức chu đáo. Tình hình an ninh trật tự được đảm bảo; tai nạn giao thông giảm so với cùng kỳ … Về tình hình kinh tế - xã hội, giáo dục, y tế của tỉnh tiếp tục có những bước khởi sắc.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cơ quan, đơn vị khẩn trương triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và các Nghị quyết của Trung ương. Phương châm thực hiện là chỉ ra việc gì, ai làm, làm như thế nào, thời điểm nào hoàn thành và sản phẩm là cái gì. Quán triệt nghiêm túc các Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy mới ban hành, trong đó trọng tâm là Chỉ thị về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra.

Xác định bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, phải bầu đúng, bầu đủ, an toàn. Toàn hệ thống chính trị phải dồn lực, tập trung cao độ để đảm bảo ngày bầu cử diễn ra thành công, đúng luật và tuyệt đối an toàn. Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu ngành Nội vụ và Ủy ban bầu cử tỉnh phải cầm tay chỉ việc, sâu sát đến từng chi tiết nhỏ nhất, đảm bảo an ninh tuyệt đối cho cuộc bầu cử diễn ra trên địa bàn.

Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá cao các công trình dự án trọng điểm của tỉnh đã được quan tâm, có sự thúc đẩy. Bí thư Tỉnh uỷ cho biết sẽ cùng lãnh đạo UBND tỉnh tổ chức đoàn đi kiểm tra thực tế, nếu cần thiết phải huy động mọi lực lượng để thực hiện kịp tiến độ. Đối với các dự án tồn đọng và hạ tầng giao thông, yêu cầu phải rà soát và đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

Đồng thời, quan tâm cải thiện môi trường đầu tư, thông thoáng, minh bạch, tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án. Các Sở, ngành phải thực hiện nhanh thủ tục, không chờ, không đợi, không gặp gỡ để tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp. Quán triệt tinh thần làm việc mới, khẩn trương vận hành bộ máy hành chính một cách trơn tru, hiệu quả nhất…

Về công tác báo chí Xuân Bính Ngọ năm 2026, Bí thư Tỉnh uỷ đánh giá, Báo chí và dư luận nhân dân đánh giá rất cao về các công tác chuẩn bị Tết Nguyên đán của tỉnh; đặc biệt là vấn đề an sinh cho người nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người có công với cách mạng được tổ chức chu đáo, trách nhiệm, huy động đóng góp với hơn 184 tỷ đồng.

Thời gian tới, Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các cơ quan báo chí tiếp tục tập trung cao độ tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm; bám sát chỉ đạo của tỉnh để đưa tin kịp thời. Đồng thời, đưa tin về việc ra quân lao động, sản xuất ngay sau Tết theo tinh thần chỉ đạo của Trung ương; các hoạt động của tỉnh trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 14 và các Chương trình hành động của tỉnh; công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm của tỉnh…

Tác giả: Kim Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn