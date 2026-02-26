Công an xã Đô Lương kịp thời can ngăn công dân định tự tử

Công an xã Đô Lương đưa em N.T.M. về bàn giao cho gia đình

Khoảng 20 giờ ngày 24/02/2026, trong quá trình tuần tra bảo đảm an ninh trật tự, Tổ công tác Công an xã Đô Lương nhận được tin báo của quần chúng Nhân dân về việc một nữ công dân đang đứng trên cầu Đô Lương, có biểu hiện muốn nhảy cầu tự tử.

Ngay khi tiếp nhận thông tin, Tổ công tác khẩn trương có mặt tại hiện trường, kịp thời tiếp cận, ân cần khuyên giải, động viên và ổn định tâm lý, qua đó can ngăn thành công, không để sự việc đáng tiếc xảy ra.

Gia đình em N.T.M. viết thư cảm ơn lực lượng Công an

Qua xác minh, công dân là N.T.M. (sinh năm 2010), trú tại xã Tân An, tỉnh Nghệ An. Công an xã chủ động phối hợp với đơn vị liên quan, đồng thời liên hệ gia đình để đưa em N.T.M. về nhà. Tuy nhiên, do thời điểm đêm khuya, thời tiết mưa gió, gia đình thuộc diện hộ nghèo, không có phương tiện đi lại nên không thể trực tiếp đến trụ sở đón người nhà. Trước hoàn cảnh đó, Công an xã Đô Lương cử cán bộ đưa em M. về bàn giao cho gia đình.

Tác giả: Ngọc Anh

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn