Ban Chỉ đạo các công trình, dự án trọng điểm tỉnh nghe báo cáo tình hình và tiến độ triển khai các dự án

Tham dự cuộc họp có các đồng chí: Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính đã báo cáo cụ thể tiến độ các dự án, đánh giá tiến độ thực hiện so với Thông báo kết luận số 02-TB/BCĐ ngày 31/12/2025 của Ban Chỉ đạo.

Về dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy, hiện đang tập trung triển khai thực hiện các bước tiếp theo để phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi. Dự kiến sẽ khởi công vào ngày 30/4/2026. UBND tỉnh đang tập trung chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng (GPMB). Các địa phương đang tích cực rà soát hiện trạng sử dụng đất, kiểm đếm, lập phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo quy định; đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của nhân dân trong khu vực dự án, đảm bảo khởi công dịp 30/4/2026, đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo. Đối với công tác lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, đến nay cơ bản đảm bảo theo kế hoạch.

Về dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam, đến nay, Dự án vẫn chưa xác định được hướng tuyến chính thức, Chủ đầu tư chưa thực hiện việc cắm cọc GPMB nên các địa phương chưa thể tiến hành kiểm đếm tài sản và lập phương án bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Hiện các địa phương đang vào cuộc rất tích cực trong công tác phê duyệt dự án, phê duyệt trích lục, trích đo, kiểm kê lập phương án bồi thường GPMB và thực hiện các bước tiếp theo để triển khai thi công các khu tái định cư, dự kiến tiến độ sẽ đảm bảo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Đối với Dự án kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu, hiện công tác chuẩn bị đầu tư, thi công phần đất trống trong hàng rào Cảng hàng không đạt tiến độ. Công tác GPMB ngoài hàng rào, đặc biệt liên quan đến đất quốc phòng và di dời công trình quốc phòng còn chậm do chưa thống nhất được phương án di dời, hoàn trả. Công tác trích đo địa chính đang trong giai đoạn hoàn thiện. Dự kiến tiến độ dự án sẽ đảm bảo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh Cảng nước sâu Cửa Lò cơ bản đáp ứng tiến độ, đạt yêu cầu.

Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn, mặc dù các địa phương đã nỗ lực tuyên truyền, vận động các hộ dân trong công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Đến nay, cơ bản các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ nhưng chưa bàn giao mặt bằng nên không hoàn thành theo tinh thần chỉ đạo mốc thời gian trước ngày 15/01/2026.

Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới hiện đang triển khai theo tiến độ. Đến nay, đã hoàn thành và phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư 10/10 dự án. Hiện có 04 dự án đang trình thẩm định Sở Xây dựng; 06 dự án đang trình Sở Tài chính thẩm định báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 02/2026.

Hợp phần bồi thường, di dân, tái định cư GPMB Hồ chứa nước Bản Mồng giai đoạn 1 và 2, tỉnh Nghệ An đã hoàn thành các hạng mục chính (GPMB toàn bộ lòng hồ) để phát huy hiệu quả dự án, hiện nay chỉ thực hiện các hạng mục phụ trợ và hoàn trả các tuyến đường sản xuất kết hợp dân sinh bị chia cắt; hoàn thành GPMB Lòng hồ Cô Ba, Vùng cô lập và Hạ lưu đập phụ 3 trên cao trình +68,2m (20,5ha)… cơ bản đạt tiến độ đã dự kiến.

Dự án xây dựng Trung tâm hành chính tỉnh Nghệ An, hiện Sở Xây dựng đang lập, xin ý kiến của Bộ Xây dựng, các cơ quan và cộng đồng dân cư có liên quan; trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung thành phố Vinh giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Quy hoạch phân khu hai bên Đại lộ Vinh - Cửa Lò; dự kiến hoàn thành vào cuối tháng 02/2026. Đồng thời, tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan để nghiên cứu, đề xuất phương án, xác định quy mô đầu tư, nguồn vốn đầu tư, tiến độ thực hiện dự án, dự kiến tiến độ sẽ đảm bảo đúng yêu cầu của Ban Chỉ đạo.

Hiện các hạng mục Dự án Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Vinh đang trong quá trình thực hiện.

Dự án nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập đang triển khai các bước để khởi công vào ngày 30/04/2026.

Dự án Khu du lịch văn hóa - lịch sử thuộc “Khu di tích Quốc gia đặc biệt Khu Lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại xã Kim Liên đang triển khai lựa chọn nhà thầu thi công công trình hạ tầng kỹ thuật.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Tài chính đã thông tin về việc thực hiện công tác GPMB các dự án hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu kinh tế Đông Nam.

Tại cuộc họp, lãnh đạo các địa phương: Kim Liên, Nam Đàn, Hoàng Mai, Hưng Nguyên đã báo cáo tiến độ thực hiện công tác GPMB các dự án trọng điểm trên địa bàn. Đồng thời nêu lên một số kiến nghị phát sinh trong quá trình thực hiện công tác GPMB.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Khắc Thận ghi nhận và đánh giá cao sự cố gắng của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai các dự án trọng điểm trên địa bàn, nhất là công tác GPMB. Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã phân tích một số tồn tại, hạn chế trong thực hiện các dự án trọng điểm.

Nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng của các dự án trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các Sở, ngành, địa phương phải hết sức quyết liệt, tập trung, linh hoạt trong tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Về công tác GPMB, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo Nguyễn Khắc Thận nhấn mạnh, đây là trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương nơi dự án đi qua; vì vậy phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác GPMB theo Chỉ thị số 08-CT/TU về việc tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác GPMB phục vụ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh nhằm tháo gỡ nút thắt lớn nhất trong phát triển kinh tế - xã hội. Theo Bí thư Tỉnh ủy, khâu GPMB là khâu quyết định nhất ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án.

Các địa phương có dự án đi qua phải chủ động triển khai thực hiện xây dựng các khu tái định cư. Các cơ quan, đơn vị có các công trình trên tuyến dự án đi qua phải chủ động phối hợp thực hiện di dời các công trình, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Đối với các vị trí đất liên quan đến đất quốc phòng, an ninh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với các địa phương để thực hiện công tác GPMB.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ động phối hợp với các địa phương để giải quyết các vướng mắc liên quan đến công tác GPMB.

Trưởng Ban Chỉ đạo cũng đã giao nhiệm vụ cho các Sở, ngành đối với việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm. Về việc bố trí nguồn vốn các dự án, đề nghị Sở Tài chính phối hợp với các chủ đầu tư để bố trí đủ nguồn vốn thực hiện dự án.

Về nguồn nguyên vật liệu, Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát các mỏ nguyên vật liệu để bảo đảm đủ nguồn nguyên vật liệu phục vụ các dự án. Bên cạnh đó, Công an tỉnh phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo an ninh tại các dự án.

