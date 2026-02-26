Xe khách lật trên quốc lộ 14 làm 1 người chết và 2 người bị thương

Theo thông tin ban đầu, khoảng lúc 11 giờ 45 phút trưa cùng ngày, tài xế Lê Phước Lâm (SN 1987, ngụ xã Cư Jut, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển xe khách biển kiểm soát 50H-677.78 lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ tỉnh Đắk Lắk đi TP Hồ Chí Minh.

Hiện trường vụ tai nạn giao thông.

Đến đoạn đường cong, tại km896 +300 thuộc thôn Sơn Thọ, xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai, do trời mưa, đường trơn trượt, xe ô tô bị mất lái lật ngang xuống lề đường.

Vụ tai nạn khiến anh Cáp Hoàng Thái (SN 2006, ngụ tỉnh Lâm Đồng) tử vong, 2 hành khách bị thương được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện. Chiếc xe khách hư hỏng nặng.

Lực lượng chức năng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và xác minh nguyên nhân xảy ra vụ tai nạn.

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Đồng Nai phụ trách địa bàn nhanh chóng có mặt tại hiện trường, phối hợp với các lực lượng địa phương điều tiết giao thông, điều tra, làm rõ vụ tai nạn.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: cand.com.vn