Cận cảnh cơ ngơi mới đầy phong cách của Hoa hậu Kỳ Duyên

Dịp Tết vừa qua, Hoa hậu Kỳ Duyên đón năm mới trong ngôi nhà mới với gu thẩm mỹ hiện đại. Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ trạng thái "Home sweet home" cùng hình ảnh rạng rỡ bên những chú cún cưng. Ảnh chụp màn hình
Không sử dụng quá nhiều chi tiết rườm rà, Hoa hậu Kỳ Duyên ưu tiên những gam màu trung tính và không gian mở để tạo cảm giác thoáng đạt. Ảnh: FBNV
Căn hộ trưng bày bộ sưu tập Bearbrick có giá trị lớn. Ảnh: FBNV
Khu vực tủ thiết kế như một showroom thu nhỏ, sắp xếp bắt mắt với hệ đèn LED chạy dọc các ngăn kệ. Ảnh: FBNV
Phòng bếp và bàn ăn được thiết kế gọn gàng. Ảnh: FBNV
Những thiết bị gia dụng và bộ đồ ăn cao cấp mang đến vẻ đẹp sang trọng cho căn bếp. Ảnh: FBNV
Dịp Tết vừa qua, Kỳ Duyên tự tay bài trí cho căn hộ. Ảnh: FBNV
Nàng hậu mua hoa, quả làm lễ cúng trong ngôi nhà mới. Ảnh: FBNV
Không gian từ trong ra ngoài ngập tràn sắc màu của các loài hoa. Ảnh: FBNV
Ban công không quá rộng vẫn được Kỳ Duyên tận dụng để cây cảnh và hoa. Ảnh: FBNV
Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)
Nguồn tin: kienthuc.net.vn