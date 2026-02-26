Cận cảnh cơ ngơi mới đầy phong cách của Hoa hậu Kỳ Duyên

Dịp Tết vừa qua, Hoa hậu Kỳ Duyên đón năm mới trong ngôi nhà mới với gu thẩm mỹ hiện đại. Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ trạng thái "Home sweet home" cùng hình ảnh rạng rỡ bên những chú cún cưng. Ảnh chụp màn hình