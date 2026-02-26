Thời gian:
Hotline: 0978.928.730
     

Nhà đẹp

Cận cảnh cơ ngơi mới đầy phong cách của Hoa hậu Kỳ Duyên

Không gian sống mới của Hoa hậu Kỳ Duyên mang phong cách hiện đại, ngập tràn sắc hoa.

Dịp Tết vừa qua, Hoa hậu Kỳ Duyên đón năm mới trong ngôi nhà mới với gu thẩm mỹ hiện đại. Trên trang cá nhân, nàng hậu chia sẻ trạng thái "Home sweet home" cùng hình ảnh rạng rỡ bên những chú cún cưng. Ảnh chụp màn hình

Không sử dụng quá nhiều chi tiết rườm rà, Hoa hậu Kỳ Duyên ưu tiên những gam màu trung tính và không gian mở để tạo cảm giác thoáng đạt. Ảnh: FBNV

Căn hộ trưng bày bộ sưu tập Bearbrick có giá trị lớn. Ảnh: FBNV

Khu vực tủ thiết kế như một showroom thu nhỏ, sắp xếp bắt mắt với hệ đèn LED chạy dọc các ngăn kệ. Ảnh: FBNV

Phòng bếp và bàn ăn được thiết kế gọn gàng. Ảnh: FBNV

Những thiết bị gia dụng và bộ đồ ăn cao cấp mang đến vẻ đẹp sang trọng cho căn bếp. Ảnh: FBNV

Dịp Tết vừa qua, Kỳ Duyên tự tay bài trí cho căn hộ. Ảnh: FBNV

Nàng hậu mua hoa, quả làm lễ cúng trong ngôi nhà mới. Ảnh: FBNV

Không gian từ trong ra ngoài ngập tràn sắc màu của các loài hoa. Ảnh: FBNV

Ban công không quá rộng vẫn được Kỳ Duyên tận dụng để cây cảnh và hoa. Ảnh: FBNV

Tác giả: Hoàng Minh (tổng hợp)

Nguồn tin: kienthuc.net.vn

TIN LIÊN QUAN
TIN LIÊN QUAN
  Từ khóa: đầy phong cách ,cơ ngơi mới ,Cận cảnh ,Hoa hậu Kỳ Duyên

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI ĐỌC NHIỀU

TOP