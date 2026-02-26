Cơ quan chức năng vào cuộc kiểm tra thực trạng bếp ăn, khu vệ sinh trường quốc tế ở Nghệ An

Mới đây, thông tin phụ huynh phản ánh về điều kiện sinh hoạt tại một trường quốc tế trên địa bàn phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An đã thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận.

Nội dung được chia sẻ trên mạng xã hội xoay quanh tình trạng bếp ăn trường mầm non và khu vệ sinh bị cho là chưa đảm bảo quy chuẩn vệ sinh trường học, khiến nhiều gia đình có con theo học bày tỏ lo lắng.

Phụ huynh ghi lại hình ảnh đồ dùng tại trường và đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Theo nội dung đăng tải, hai phụ huynh cho biết họ đã trực tiếp ghi nhận hình ảnh tại khu vực chế biến thực phẩm và nhà vệ sinh của Trường Mầm non quốc tế M.B. UFO.

Dù đã đóng đầy đủ các khoản học phí và chi phí bán trú, phụ huynh phản ánh rằng điều kiện thực tế tại trường khiến họ bất ngờ khi chứng kiến cách bố trí dụng cụ ăn uống và môi trường sinh hoạt của trẻ.

Các hình ảnh lan truyền cho thấy khay thức ăn đặt trong tủ hấp, nhiều dụng cụ chế biến xuất hiện dấu hiệu xuống cấp, bát đĩa được đặt trong rổ nhựa gần nền nhà.

Ngoài ra, khu vệ sinh bị phản ánh có dấu hiệu chưa được vệ sinh thường xuyên. Những hình ảnh này nhanh chóng gây lên tranh luận về công tác đảm bảo vệ sinh trường học tại các cơ sở giáo dục có yếu tố quốc tế.

Đại diện Phòng Quản lý giáo dục Mầm non thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An cho biết đơn vị đã nắm được thông tin và sẽ tiến hành kiểm tra trường mầm non theo quy trình.

Theo cơ quan này, công tác quản lý tại các cơ sở giáo dục luôn được hướng dẫn cụ thể, song trong quá trình vận hành vẫn có thể phát sinh những thiếu sót cần chấn chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo vệ sinh trường học.

Một dụng cụ đựng thực phẩm bị ố vàng, được cho là chưa đảm bảo vệ sinh.

Kết luận kiểm tra cho thấy một số tồn tại liên quan đến việc sắp xếp khu vực chế biến, bảo quản thực phẩm và quy trình vận hành bếp ăn trường mầm non chưa được thực hiện đầy đủ.

Một số nhân viên chưa tuân thủ quy định bảo hộ khi chế biến thức ăn, việc lưu mẫu thực phẩm còn thiếu sót, trong khi kho lưu trữ thực phẩm bố trí chưa khoa học theo yêu cầu quản lý vệ sinh trường học.

Theo đại diện trường quốc tế, sau khi cơ quan địa phương tiến hành kiểm tra trường mầm non và đưa ra kết luận, đơn vị đã triển khai các biện pháp khắc phục theo yêu cầu.

Nhà trường đồng thời tổ chức nhiều buổi làm việc với phụ huynh nhằm giải trình thông tin, tiếp nhận ý kiến và thông báo kế hoạch điều chỉnh hoạt động bán trú.

Đại diện nhà trường cho biết khu vực bếp ăn trường mầm non hiện đã được cải tạo, quy trình vận hành được rà soát lại nhằm đáp ứng quy định về vệ sinh trường học. Các nội dung tồn tại trước đó đã được xử lý theo hướng dẫn của cơ quan quản lý.

Tác giả: Sinh Nguyễn

Nguồn tin: phapluatplus.baophapluat.vn