Phục hồi chức năng sau đột quỵ: Hướng tiếp cận toàn diện tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc

Tại Bệnh viện Y học cổ truyền Nguyên Phúc, chương trình phục hồi chức năng sau đột quỵ đang được triển khai theo hướng toàn diện, kết hợp hài hòa giữa Y học cổ truyền và Y học hiện đại, mang lại nhiều chuyển biến tích cực cho người bệnh.

Người bệnh sau đột quỵ tập phục hồi chức năng tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc.



Đột quỵ không chỉ là biến cố y khoa nguy hiểm trong giai đoạn cấp cứu mà còn để lại những hậu quả lâu dài nếu người bệnh không được can thiệp phục hồi kịp thời. Thực tế cho thấy, nhiều trường hợp sau đột quỵ gặp khó khăn trong vận động, giao tiếp và sinh hoạt hằng ngày, ảnh hưởng lớn đến chất lượng cuộc sống, đồng thời tạo áp lực không nhỏ cho gia đình và xã hội.

Theo các chuyên gia y tế, phục hồi chức năng trong “giai đoạn vàng” sau đột quỵ có ý nghĩa quyết định đối với khả năng hồi phục lâu dài. Việc tập luyện đúng phương pháp, đúng thời điểm không chỉ giúp hạn chế di chứng mà còn góp phần cải thiện chức năng vận động, ngôn ngữ và nhận thức của người bệnh.

Các bác sĩ đang đánh giá và đưa ra phác đồ điều trị cho từng bệnh nhân



Tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc, người bệnh sau đột quỵ được thăm khám và lượng giá chức năng một cách bài bản, toàn diện ngay từ những giai đoạn đầu. Trên cơ sở đánh giá mức độ tổn thương và tiềm năng phục hồi, các bác sĩ xây dựng phác đồ điều trị và chương trình tập luyện cá nhân hóa, phù hợp với thể trạng và tiến triển của từng bệnh nhân. Quá trình phục hồi được triển khai theo lộ trình rõ ràng, chú trọng cải thiện vận động thô, vận động tinh, khả năng nhận thức cũng như các kỹ năng sinh hoạt hằng ngày.

Song song với các phương pháp truyền thống, bệnh viện đặc biệt chú trọng đầu tư hệ thống phòng tập phục hồi chức năng công nghệ cao. Không gian điều trị được thiết kế khép kín, khoa học, tạo thuận lợi cho người bệnh trong quá trình tập luyện liên tục. Nhiều thiết bị hiện đại được đưa vào ứng dụng, hỗ trợ tập đứng, tập đi, chỉnh dáng đi và phục hồi chức năng chi trên, bàn tay, ngón tay ngay từ giai đoạn sớm sau đột quỵ.

Đáng chú ý, việc ứng dụng các thiết bị phục hồi tích hợp công nghệ thực tế ảo đã mang đến phương pháp tập luyện mới, giúp kích thích tri giác, nhận thức và khả năng phản xạ của người bệnh thông qua các tình huống mô phỏng gần với đời sống thực tế. Cách tiếp cận này không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả phục hồi mà còn tạo tâm lý tích cực, giúp người bệnh chủ động và kiên trì hơn trong quá trình điều trị kéo dài.

Hệ thống phòng tập phục hồi chức năng công nghệ cao tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc hỗ trợ người bệnh tập luyện an toàn, hiệu quả.



Một điểm nổi bật trong chương trình phục hồi chức năng sau đột quỵ tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc là sự kết hợp chặt chẽ giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Các phương pháp như châm cứu, xoa bóp bấm huyệt, thủy châm, cấy chỉ, giác hơi, cứu ngải cùng việc sử dụng thuốc y học cổ truyền theo thể trạng được áp dụng song song với hệ thống máy móc hiện đại. Sự phối hợp này góp phần cải thiện tuần hoàn, giảm co cứng cơ, tăng khả năng vận động và hỗ trợ phục hồi bền vững cho người bệnh.

Bên cạnh yếu tố chuyên môn và cơ sở vật chất, bệnh viện đặc biệt chú trọng đến chất lượng nguồn nhân lực. Đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên phục hồi chức năng được đào tạo bài bản, giàu kinh nghiệm, luôn theo dõi sát sao từng giai đoạn điều trị. Phác đồ phục hồi được điều chỉnh linh hoạt theo tiến triển thực tế của người bệnh, nhằm tối ưu hiệu quả điều trị và rút ngắn thời gian hồi phục.

Kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại trong phục hồi chức năng sau đột quỵ tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc.



Với định hướng điều trị toàn diện, lấy người bệnh làm trung tâm và phát huy thế mạnh kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại, chương trình phục hồi chức năng sau đột quỵ tại Bệnh viện YHCT Nguyên Phúc đang từng bước mang lại những kết quả tích cực. Nhiều người bệnh đã cải thiện rõ rệt khả năng vận động, tăng tính độc lập trong sinh hoạt và từng bước tái hòa nhập cuộc sống, qua đó góp phần giảm thiểu gánh nặng lâu dài do di chứng đột quỵ để lại.

