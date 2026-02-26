Samsung trình làng Galaxy S26, đặt cược lớn vào trí tuệ nhân tạo

Galaxy S26 được Samsung phát triển dựa trên nền tảng của Galaxy S25, nhưng mang đến nhiều cải tiến về trí tuệ nhân tạo (AI), hiệu năng và phần mềm, mặc dù thiết kế và cấu hình phần cứng cốt lõi không có nhiều thay đổi.

Galaxy S26 có giá khởi điểm 25,99 triệu đồng tại Việt Nam

Một điểm đáng lưu ý là giá bán của Galaxy S26 đã tăng lên 25,99 triệu đồng, từ 22,99 triệu đồng đối với Galaxy S25 vào năm ngoái. Trong khi phiên bản Galaxy S26 Plus cũng tăng lên mức giá khởi điểm 29,99 triệu đồng.

Những điểm nổi bật trên Galaxy S26

Samsung tiếp tục tập trung vào việc cải thiện các tính năng AI trên Galaxy S26, bắt đầu với chip xử lý mới. Galaxy S26 sẽ được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 mang lại hiệu năng vượt trội với CPU, NPU và GPU lần lượt tăng 19%, 39% và 24%. Đối với một số thị trường, Galaxy S26 sẽ sử dụng chip Exynos 2600, vốn được Samsung khẳng định không hề kém cạnh và mang lại những cải tiến đáng kể về hiệu suất.

Cụ thể, CPU của Exynos 2600 nhanh hơn 39%, trong khi bộ xử lý thần kinh (NPU) mới giúp tăng hiệu năng AI lên 113%. GPU Xclipse 960 cũng hứa hẹn mang lại hiệu suất gấp đôi so với phiên bản trước, đồng thời cải thiện khả năng dò tia (ray-tracing) lên 50%.

Ngoài việc nâng cấp chip xử lý, Galaxy S26 không có nhiều khác biệt so với sản phẩm tiền nhiệm Galaxy S25. Màn hình chỉ tăng nhẹ lên 6,3 inch, trong khi dung lượng pin được cải thiện thêm 300mAh. Các camera vẫn giữ nguyên, với mọi cải tiến đến từ chip xử lý hình ảnh và trí tuệ nhân tạo mới.

Hệ thống camera ở mặt sau không có thay đổi so với tiền nhiệm

Tính năng AI đột phá

Samsung gọi Galaxy S26 là thế hệ điện thoại AI thứ ba, với mục tiêu giúp người dùng thực hiện các tác vụ hàng ngày nhanh chóng và dễ dàng hơn. Tính năng Photo Assist cho phép người dùng chỉnh sửa hình ảnh chỉ bằng cách mô tả mong muốn bằng ngôn ngữ đơn giản, trong khi Creative Studio có khả năng biến các bản phác thảo hoặc văn bản thành hình ảnh hoàn chỉnh.

Trợ lý ảo Bixby cũng đã được cải tiến hứa hẹn mang lại hiệu suất xử lý đa bước tốt hơn. Nếu không thích, người dùng có thể chuyển sang Gemini hoặc Perplexity nhờ khả năng tích hợp sẵn.

Galaxy S26 đã cho phép đặt trước từ hôm nay, với các tùy chọn màu sắc bao gồm Cobalt, Violet, White, Black và Sky Blue, cùng với các màu độc quyền Pink Gold và Silver Shadow. Tại Việt Nam, giá của sản phẩm có mức khởi điểm là 25,99 triệu đồng cho mẫu 12/256 GB, tăng từ 22,99 triệu đồng so với giá khởi điểm của Galaxy S25 cùng cấu hình bộ nhớ vào năm ngoái.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn