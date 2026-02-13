Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An chúc Tết, giao lưu với cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng tỉnh

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp và trực tuyến giao lưu, chúc Tết cán bộ, chiến sĩ tại các đồn biên phòng tuyến biển, tuyến đất liền; đặc biệt giao lưu trực tuyến với cán bộ, chiến sĩ Trạm xá Quân dân y Mường Lống (Đồn Biên phòng Tri Lễ) và Đội tuần tra bảo vệ đường biên (Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn).

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, ghi nhận những nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và thành tích, đóng góp quan trọng của cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh thời gian qua; yêu cầu BĐBP tỉnh tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết, quán triệt, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Quốc phòng, Quân khu và Bộ tư lệnh BĐBP về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; cụ thể hóa, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Cùng với đó, nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng; nắm chắc tình hình nội, ngoại biên; âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch; nâng cao chất lượng huấn luyện, SSCĐ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm chủ quyền, an ninh biên giới; ngăn chặn xuất, nhập cảnh và di cư trái phép.

BĐBP tỉnh cần phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm khu vực biên giới như ma túy, mua bán người, vũ khí, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; tích cực hỗ trợ nhân dân phát triển sản xuất, ổn định đời sống, ngăn chặn di dịch cư trái phép; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 bảo đảm đúng, đủ, sớm.

Đồng thời, chủ động duy trì, củng cố quan hệ hữu nghị với nước bạn Lào; tăng cường kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới, tổ chức tuần tra song phương, góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Khắc Thận chúc cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc, tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới thiêng liêng của Tổ quốc.

