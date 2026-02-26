Nghệ An đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang triển khai 12 công trình, dự án trọng điểm. Sau cuộc họp Ban Chỉ đạo vào cuối tháng 12/2025 và thực hiện Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo, tình hình triển khai các công trình, dự án được đẩy nhanh, cơ bản đảm bảo tiến độ.

Tuy nhiên, vẫn còn nhiều vướng mắc xung quanh công tác giải phóng mặt bằng, vật liệu thi công, thủ tục đầu tư...

Trước thực trạng, UBND tỉnh Nghệ An đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa phương khẩn trương triển khai công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng triển khai dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Dự kiến dự án sẽ khởi công vào dịp 30/4/2026.

Công tác xây dựng, hoàn thành các khu tái định cư trong dự án Đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam dự kiến hoàn thành trước ngày 30/6/2026.

Đối với dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò đã được khởi công ngày 19/12/2025. UBND xã Hải Lộc đã bàn giao cho Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Vận tải Quốc tế thuê 9.162,40 m2. Tuy nhiên, công tác trích đo phục vụ GPMB dự án gặp nhiều vướng mắc dẫn đến phải chia ra nhiều giai đoạn để thực hiện.

Dự án kéo dài đường cất hạ cánh - Cảng hàng không quốc tế Vinh đang gặp khó khăn về GPMB ngoài hàng rào, đặc biệt liên quan đến đất quốc phòng và di dời công trình quốc phòng, còn chậm. Tuy nhiên, dự kiến tiến độ dự án sẽ đảm bảo yêu cầu của Ban chỉ đạo.

Bên cạnh đó, dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn đến nay địa phương đã tổ chức bàn giao mặt bằng được 9,59/10,69Km, đạt 89,7%.

UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục chỉ đạo các địa phương tập trung giải quyết các khó khăn, vướng mắc, chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng trước ngày 28/02/2026.

Tại hội nghị, các địa phương đã báo cáo cụ thể kết quả, những vướng mắc xung quanh công tác giải phóng mặt bằng; đồng thời kiến nghị phân bổ kinh phí giải phóng mặt bằng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải yêu cầu phải đảm bảo đủ nguồn nguyên vật liệu thực hiện các dự án trọng điểm trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND tỉnh, các sở, ngành đã báo cáo tình hình triển khai các dự án, những vấn đề liên quan vật liệu xây dựng, triển khai thủ tục trong công tác giải phóng mặt bằng, giá đất...

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải đề nghị các sở, ngành tính toán cung ứng đủ vật liệu xây dựng, bãi đổ thải; cùng đó đẩy nhanh các thủ tục giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Kết luận hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Khắc Thận ghi nhận, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương trong quá trình triển khai các công trình, dự án trọng điểm; đã tháo gỡ một số khó khăn, vướng mắc và từ đó thúc đẩy tiến độ triển khai các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế, có nguy cơ làm chậm tiến độ triển khai các dự án. Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, tỷ lệ giải ngân vốn ODA còn chậm; thủ tục đầu tư vẫn còn chưa nhanh...

Nguyên nhân là do trách nhiệm của một số đơn vị, địa phương chưa cao, sự phối hợp giữa các ngành, địa phương chưa tốt.

Từ thực tế đó, ông Nguyễn Khắc Thận yêu cầu các cấp, ngành, đơn vị phải xác định đầy đủ trách nhiệm, thấy được ý nghĩa, tầm quan trọng của các công trình, dự án trọng điểm. Trên cơ sở đó, nỗ lực, tập trung và phối hợp nhịp nhàng để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cũng đề nghị UBND tỉnh, các ngành bám sát, lấy ý kiến Bộ Xây dựng để sớm triển khai dự án Dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh cảng nước sâu Cửa Lò. Đẩy nhanh việc thực hiện các thủ tục đầu tư Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới và dự án Nhà máy nhiệt điện LNG Quỳnh Lập.

Đồng thời, bố trí nguồn vốn hợp lý để triển khai các Dự án Trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới, dự án Đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Vinh - Thanh Thủy. Bên cạnh đó, chủ động nguồn vật liệu xây dựng; nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, không để phát sinh sai phạm trong quá trình triển khai các công trình, dự án trọng điểm.

