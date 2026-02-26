Ăn trái cây cũng nổi mụn? Những loại quả bạn nên dè chừng

Những loại trái cây nên hạn chế khi bị mụn

Nhãn: Nhãn có vị ngọt đậm, giàu vitamin và khoáng chất. Tuy nhiên, đây là loại quả có tính nóng. Người đang bị “nóng trong”, nhiều mụn nếu ăn nhiều nhãn có thể khiến tình trạng mụn nặng hơn, kèm theo ngứa hoặc mẩn đỏ. Ngay cả khi không bị mụn, bạn cũng chỉ nên ăn với lượng vừa phải.

Vải: Vải ngọt và chứa hàm lượng đường cao. Loại quả này dễ làm cơ thể tăng nhiệt, từ đó kích thích nổi mụn. Người thừa cân, béo phì hoặc mắc tiểu đường cũng nên hạn chế vì nguy cơ tăng đường huyết.

Vải có vị ngọt đậm và hàm lượng đường cao, dễ gây nóng trong, từ đó làm tăng nguy cơ nổi mụn

Mận: Mận là trái cây đặc trưng của mùa hè, chứa nhiều carotene và có vị chua ngọt hấp dẫn. Tuy nhiên, ăn quá nhiều mận có thể gây nóng trong, bí tiểu và làm da dễ nổi mụn hơn, nhất là khi thời tiết nắng nóng.

Xoài: Xoài giàu vitamin C, tốt cho miễn dịch nhưng cũng thuộc nhóm quả dễ gây “nóng”. Ăn nhiều xoài có thể khiến da nổi mụn, rôm sảy, đặc biệt với người có cơ địa dễ nổi mụn.

Ổi: Ổi chứa nhiều vitamin C và chất xơ, tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều có thể gây táo bón, nóng trong và gián tiếp khiến da nổi mụn.

Mít: Mít có vị ngọt đậm, giàu năng lượng và thường được tiêu thụ nhiều vào mùa hè. Do tính nóng và hàm lượng đường cao, ăn nhiều mít có thể khiến tình trạng mụn trở nên nghiêm trọng hơn.

Sầu riêng: Sầu riêng nổi tiếng với hương vị đặc trưng nhưng cũng được xem là loại quả “tiếp nhiệt” cho cơ thể. Ăn nhiều dễ gây cảm giác nóng bức, từ đó làm mụn bùng phát.

Hồng xiêm: Hồng xiêm giàu vitamin A, C và khoáng chất. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều có thể gây đầy bụng, khó tiêu và khiến da dễ nổi mụn hơn do hàm lượng đường tự nhiên cao.

Thói quen giúp giảm mụn hiệu quả

Bên cạnh việc điều chỉnh chế độ ăn, một số thói quen sinh hoạt lành mạnh có thể hỗ trợ cải thiện làn da:

Tập thể dục thường xuyên: Vận động giúp cơ thể thải độc qua mồ hôi, giảm căng thẳng và điều hòa hoạt động tuyến bã nhờn.

Ăn uống cân bằng: Tăng cường rau xanh, trái cây có tính mát; hạn chế thực phẩm nhiều đường, dầu mỡ. Uống đủ nước mỗi ngày.

Làm sạch da đúng cách: Rửa mặt 2 lần/ngày bằng sản phẩm dịu nhẹ, tẩy trang kỹ trước khi ngủ để tránh bít tắc lỗ chân lông.

Ngủ đủ giấc: Giấc ngủ giúp da phục hồi và cân bằng nội tiết - yếu tố quan trọng trong kiểm soát mụn.

Tác giả: Chung Thủy

Nguồn tin: Báo VOV