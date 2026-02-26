Chủ tịch Quốc hội: Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, công bố kết quả chậm nhất ngày 25-3

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn - Ảnh: GIA HÂN

Sáng 26-2, Hội đồng Bầu cử quốc gia tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Công tác chuẩn bị bầu cử rất kịp thời, bài bản, chu đáo

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn nêu rõ, qua báo cáo, ý kiến của các cơ quan, địa phương, có thể khẳng định đến thời điểm này công tác chuẩn bị bầu cử rất kịp thời, bài bản, chu đáo.

Về phía Trung ương, Hội đồng Bầu cử quốc gia với tinh thần làm việc xuyên Tết, xuyên đêm để bảo đảm đúng các mốc thời gian theo luật định. Công tác chuẩn bị, triển khai tại các địa phương thời gian qua cũng hết sức bài bản.

Ông hoan nghênh TP.HCM đã chỉ đạo xây dựng phương án bầu cử sớm ở một số địa phương.

Một số địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang... đã làm tốt, bài bản và báo cáo kịp thời về công tác bầu cử.

Ông nói có thể khẳng định công tác chuẩn bị từ Trung ương đến địa phương đến giờ này là bài bản, đúng tiến độ, đúng luật, đồng bộ, chặt chẽ. Văn bản hướng dẫn đầy đủ, ban hành sớm.

Công tác nhân sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu hợp lý, chủ động chất lượng, nhất là ứng dụng công nghệ thông tin được đẩy mạnh. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được chủ động từ sớm, từ xa, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phối hợp rất chặt chẽ.

Ông đề nghị các cơ quan Trung ương, địa phương cần quan tâm một số vấn đề đặt ra như một số nơi còn lúng túng do sắp xếp đơn vị hành chính, thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, phần mềm công nghệ thông tin còn chưa ổn định...

Đề nghị Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ủy ban MTTQ các tỉnh, thành phố tiếp tục tập huấn cho cán bộ Mặt trận.

Bộ Nội vụ, Sở Nội vụ các tỉnh, thành tiếp tục kiểm tra, sâu sát các đơn vị bầu cử, điểm bầu cử, xem xét phiếu bầu, in ấn, nhất là về tiểu sử, chương trình hành động của đại biểu... phải kiểm tra hết sức chặt chẽ, không để sai sót.

Nhìn lại cuộc bầu cử trước, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh một số bài học kinh nghiệm. Trong đó, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, sự tin tưởng đồng thuận của nhân dân, ý thức trách nhiệm của công dân, sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị là yếu tố quyết định đảm bảo cho thành công cuộc bầu cử.

Chuẩn bị tốt quy trình nhân sự, từ việc hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, lấy ý kiến cử tri về người ứng cử, vận động bầu cử để lựa chọn những ứng cử viên xứng đáng, đáp ứng đủ điều kiện tiêu chuẩn quy định.

Chủ động nắm bắt tình hình, bám sát ở địa bàn cơ sở, chuẩn bị đầy đủ phương án, kế hoạch để đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội, đảm bảo an toàn tuyệt đối cuộc bầu cử. Kiểm tra, giám sát kịp thời, chỉ đạo giải quyết, không để sơ suất bất cứ vấn đề gì.

Quang cảnh hội nghị - Ảnh: GIA HÂN

Tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan

Chủ tịch Quốc hội đặc biệt lưu ý tuyệt đối không được chủ quan, lơ là. Về nhiệm vụ cụ thể, ông yêu cầu tổ chức tốt các hội nghị tiếp xúc cử tri, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng luật. Rà soát chính xác danh sách cử tri, không để bỏ sót cử tri nào.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử, nhất là các địa bàn đặc thù và đối tượng cử tri đặc thù. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn và lực lượng quân đội, công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ, không để các đối tượng thù địch lợi dụng, chống phá.

Đặc biệt, ông yêu cầu tổ chức bỏ phiếu, kiểm phiếu chặt chẽ, khách quan, công bố kết quả bầu cử chậm nhất là ngày 25-3 theo đúng luật định.

"Chúng ta càng làm chặt chẽ, càng công bố sớm kết quả thì càng tốt. Vì dự kiến ngày 6-4, kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc. Sau đó HĐND các địa phương tiến hành kỳ họp thứ nhất", ông nêu.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện Ủy ban Thường vụ Quốc hội đang chuẩn bị cho kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI về công tác nhân sự, các nội dung thông qua tại kỳ họp...

Ông yêu cầu các cơ quan, địa phương giải quyết khiếu nại tố cáo đúng thẩm quyền, hoàn thành việc tổng kết xác nhận tư cách người trúng cử theo đúng quy định...

Tác giả: Thành Chung

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ