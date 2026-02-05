Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã nghỉ hưu

Các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh cùng chủ trì buổi gặp mặt.

Đây là cuộc gặp mặt mang tính truyền thống, hết sức ý nghĩa, là dịp để thế hệ lãnh đạo đương nhiệm tri ân những đóng góp, cống hiến của các thế hệ đi trước - những người đã tạo dựng nền tảng, điểm tựa vững chắc cho sự phát triển của tỉnh nhà.

Cuộc gặp diễn ra trong không khí thân tình, ấm áp

Quang cảnh buổi gặp mặt

Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh; những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026

Tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải đã báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh trên địa bàn tỉnh trong năm 2025; những nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2026. Theo đó, dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, bão lũ, dịch bệnh; phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ quan trọng trong cùng một lúc, song năm 2025, kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Điểm lại những kết quả về tăng trưởng kinh tế, thu ngân sách, thu hút đầu tư, việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh, Chủ tịch UBND tỉnh gửi lời tri ân sâu sắc đến những đóng góp của các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh.

Tại chương trình gặp mặt, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những kết quả của tỉnh đạt được; cũng như đánh giá cao tinh thần đoàn kết, nhất trí, đồng thuận, trăn trở và đã tạo sức bật để phát triển tỉnh nhà của lãnh đạo tỉnh. Đồng thời, các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh đã trao đổi, đề xuất, góp ý đối với sự phát triển của tỉnh những năm tiếp theo trên một số nội dung.

Đ/c Nguyễn Bá - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ phát biểu

Đ/c Phạm Xuân Tùy – Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận phát biểu

Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận gửi lời chúc sức khỏe, trường thọ đến các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh và gia đình; đồng thời mong muốn các đồng chí tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, đóng góp ý kiến để thế hệ kế cận hoàn thành tốt nhiệm vụ, đưa Nghệ An phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn mới. Cùng với việc điểm lại những kết quả nổi bật trong năm qua, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận cũng đã chia sẻ, thông tin về mục tiêu, khát vọng mà tỉnh nhà hướng đến trong năm 2026 và những năm tiếp theo; những tiềm năng lợi thế và giải pháp trọng tâm mà tỉnh sẽ tập trung thực hiện.

Bí thư Tỉnh ủy cho biết, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2025-2030 đã xác định xây dựng tỉnh Nghệ An phát triển nhanh và bền vững, trở thành một trong những tỉnh khá của cả nước và cực tăng trưởng tầm quốc gia. Để thực hiện mục tiêu đặt ra, mỗi cán bộ, đảng viên ở từng vị trí, đơn vị phải thấm nhuần tinh thần và khát vọng phát triển của toàn Đảng bộ và Nhân dân tỉnh nhà; cần sự chung tay, đóng góp và hành động quyết liệt thay vì chỉ đưa ra mục tiêu trên giấy.

Bí thư Tỉnh ủy cũng cho biết trong thời gian này, tỉnh đang tập trung chăm lo Tết cho người nghèo, các đối tượng chính sách, đảm bảo "không ai bị bỏ lại phía sau"; đồng thời tăng cường công tác đấu tranh, xử lý các vi phạm, đặc biệt là các đối tượng lợi dụng dịp Tết để hoạt động.

Phát biểu kết thúc buổi gặp mặt, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận gửi lời cảm ơn chân thành và tri ân sâu sắc đến các thế hệ cán bộ lãnh đạo đi trước đã dày công vun đắp, xây dựng nền tảng cho tỉnh nhà. Đồng thời khẳng định thế hệ lãnh đạo hiện tại sẽ kế thừa những thành quả đã đạt được, tiếp tục nỗ lực để xây dựng tỉnh Nghệ An ngày càng phát triển trong thời gian tới.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Khắc Thận và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Trọng Hải tặng bức khánh chúc thọ các đồng chí nguyên lãnh đạo tỉnh bước sang tuổi 90, 80

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn