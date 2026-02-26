Nam nghệ sĩ 16 năm nuôi cha mẹ quên cả cưới vợ: Giờ nằm một chỗ, không nhà cửa

Mới đây, nhóm nghệ sĩ Ngũ Long Du Ký đã tới thăm nghệ sĩ hài Vũ Quang hiện đang sống neo đơn tại một tịnh xá.

Lúc nhóm nghệ sĩ tới thăm, nghệ sĩ Vũ Quang đang rất yếu, cơ thể gầy xơ xác, chỉ còn da bọc xương, chân tay co quắp do di chứng bệnh tật.

Nam nghệ sĩ chỉ nằm một chỗ, không còn đi lại được, nói năng cũng khó khăn, phải đánh vật mới nói được một từ. Hoàn cảnh của ông vô cùng đáng thương.

Tuy vậy, nghệ sĩ Vũ Quang vẫn rất vui vẻ, nhiều năng lượng. Thấy các đàn em tới thăm, ông tỏ ra hào hứng, chào hỏi liên tục. Dù trí nhớ giảm sút nhưng ông vẫn cố nhớ tên các đàn em.

Ông nói: "Mấy nay có Đàm Vĩnh Hưng cũng tới thăm tôi, với một số người nữa nhưng tôi không nhớ nổi".

Nghệ sĩ Phương Dung chia sẻ: "Anh Vũ Quang đáng thương lắm. Thời trẻ anh đi làm có bao nhiêu tiền đều gửi về lo cho cha mẹ, không dám ăn xài. Anh lo cho cha mẹ tới mức quên cả việc lấy vợ sinh con nên giờ mới chịu cảnh cô đơn một mình".

Nghệ sĩ Vũ Quang nói thêm: "Tôi làm phó đoàn cải lương Tiền Giang 16 năm trời, cũng là 16 năm tôi nuôi cha mẹ, không vợ con luôn tới giờ".

Xót thương cho hoàn cảnh của nghệ sĩ Vũ Quang, nhóm nghệ sĩ đàn em tặng quà và lì xì tiền mặt cho ông.

Nghệ sĩ Vũ Quang tuổi xế chiều sống trong hoàn cảnh khá ngặt nghèo và lặng lẽ. Không còn ánh hào quang của sân khấu, ông đối mặt với sự cô độc, không nhà cửa.

Sức khỏe của ông suy giảm nghiêm trọng do nhiều căn bệnh tuổi già bủa vây khiến việc đi lại và sinh hoạt cá nhân trở nên vô cùng khó khăn. Thay vì những tiếng cười rộn rã trên màn ảnh, thực tại của ông chỉ quẩn quanh với thuốc men và những cơn đau nhức kéo dài. Thu nhập bấp bênh từ nghề diễn không đủ để ông trang trải viện phí, khiến cuộc sống rơi vào cảnh túng quẫn.

Nhiều đồng nghiệp khi đến thăm không khỏi xót xa trước vẻ ngoài gầy gò, tiều tụy khác xa với hình ảnh hóm hỉnh trước kia. Sự tương phản giữa một nghệ sĩ từng đem lại niềm vui cho khán giả và một ông lão bệnh tật trong căn phòng vắng vẻ là một nốt trầm buồn. Ông sống dựa vào sự hỗ trợ ít ỏi từ các mạnh thường quân và lòng hảo tâm của bạn bè nghệ sĩ. Đó là thực tế trần trụi về một kiếp tằm nhả tơ nhưng cuối đời lại phải chịu cảnh neo đơn và bệnh tật dày vò.

Tác giả: Tùng Ninh

Nguồn tin: Thanh niên Việt