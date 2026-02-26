Phố vàng xứ Nghệ đông nghịt người ngày vía Thần Tài

Theo ghi nhận Người Đưa Tin, ngày 26/2, tức 10/1 Âm lịch, vào nhiều thời điểm, rất đông người dân đổ dồn về phố Cao Thắng, phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An để mua bán vàng lấy may đầu năm mới. Đây được đánh giá là con phố sầm uất bậc nhất ở xứ Nghệ. Đoạn đường dài khoảng 200m nhưng lượng người đi xe máy, ô tô chen chúc để tìm chỗ đổ xe để đi vào tiệm vàng.
Trung tâm chợ Vinh có hàng chục tiệm vàng lớn nhỏ khác nhau. Tuy nhiên, khoảng 10 tiệm vàng ở trục đường Cao Thắng là luôn thu hút đông người đến mua vàng. Dường như khách hàng nào cũng phải chờ khá lâu mới đến lượt tính tiền.
Theo ghi nhận, khách hàng đến với các tiệm vàng chủ yếu là mua vàng có hình ông Thần Tài, nhẫn trơn, vàng miếng,... Số lượng người mua vàng từ 5 phân, 1 chỉ và 2 chỉ bằng nhẫn vàng trơn chiếm tỉ trọng nhiều hơn.
Theo anh Nguyễn Văn Minh, SN 1990, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, so với vài ngày trước thì giá vàng ngày thần tài có giảm nhẹ. "Ngày 8/10 Âm lịch tôi đến cửa hàng ở đường cao thắng mua vàng 9999 với giá 17.900.000/chỉ. Hôm nay ngày Thần tài vàng 9999 có giá 17. 800.000/chỉ. Năm nào cũng vậy. tôi cũng mua 1 chỉ vàng ngày Thần tài để lấy may mắn cho cả năm", anh Minh chia sẻ
Theo quan niệm dân gian, Thần Tài là vị thần chuyên quản Tài - Phúc - Phú - Quý mang lại tài lộc, sung túc và may mắn cho mọi người. Sở hữu một sản phẩm vàng vào ngày Vía Thần Tài (ngày mùng 10 tháng Giêng âm lịch) sẽ mang lại sự may mắn phúc hiển trong cả năm. Nhân viên các tiệm vàng làm việc cật lực trong ngày vía Thần Tài.
Giá vàng được niêm yết trong ngày vía Thần Tài.
Rất đông người dân chờ, xếp hàng để vào tiệm mua vàng. Dù giá vàng vẫn đang ở mức cao song người dân không mấy đắn đo vì là lấy may và cầu mong tài lộc
Nhiều chủ tiệm cho biết, trong sáng nay, lượng khách đến giao dịch tại tiệm tăng gấp nhiều lần ngày thường. Khách chủ yếu mua vàng từ 0,5 chỉ đến 5 chỉ.
Dịp này, nhiều cửa hàng tung các chương trình khuyến mãi như bốc thăm trúng thưởng, lộc lì xì đầu năm, tặng quà đầu năm… để kích cầu mua sắm. "Ngày hôm nay, tôi tranh thủ đi qua đây mua vàng lấy vía may mắn. Mua vàng ngày này tôi không nghĩ nhiều về giá vì để lấy lộc đầu năm. Đặc biệt là mua vàng còn bất ngờ được chủ tiệm vàng lì xì phong bì 2 USD may mắn", chị Trần Thị Ngọc, SN 1989, trú tại xã Vạn An cho biết.
Trong ngày Thần Tài cũng có nhiều người đưa vàng ra tiệm bán để lấy may mắn.
Rất đông người dân chờ đến lượt mua vàng và thanh toán tiền trong ngày vía Thần Tài.
Tác giả: Hà Thị Hằng