Phố vàng xứ Nghệ đông nghịt người ngày vía Thần Tài

Theo anh Nguyễn Văn Minh, SN 1990, trú tại phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An, so với vài ngày trước thì giá vàng ngày thần tài có giảm nhẹ. "Ngày 8/10 Âm lịch tôi đến cửa hàng ở đường cao thắng mua vàng 9999 với giá 17.900.000/chỉ. Hôm nay ngày Thần tài vàng 9999 có giá 17. 800.000/chỉ. Năm nào cũng vậy. tôi cũng mua 1 chỉ vàng ngày Thần tài để lấy may mắn cho cả năm", anh Minh chia sẻ