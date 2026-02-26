4 loại hoa mang ý nghĩa tài lộc, dâng cúng ngày vía Thần Tài

1. Hoa hồng

Trong thờ cúng, hoa hồng đại diện cho sự may mắn, thăng tiến và khai mở vận trình. Hoa hồng mang vẻ đẹp vừa trang trọng vừa rực rỡ, phù hợp với không gian ban thờ Thần Tài – nơi cần sự tươi mới nhưng vẫn giữ được sự nghiêm cẩn.

Gia chủ khi chọn hoa hồng nên ưu tiên màu đỏ hoặc màu vàng. Trong quan niệm Á Đông và cả trong đạo Phật, hai màu sắc này tượng trưng cho sự trang nghiêm, phúc lành và tài khí.

Đặc biệt, nên chọn những cành hoa còn lộc non, cánh hoa tươi và nở đều. Lộc non tượng trưng cho sự phát triển, sinh sôi và tài lộc đang trên đà tăng trưởng. Một cành hoa tươi, có lộc, đặt trên ban Thần Tài chính là hình ảnh biểu trưng cho vận khí đang khởi động.

2. Hoa đồng tiền

Khi chọn hoa cúng ban Thần Tài, nhiều gia chủ ưu tiên những loại hoa có sắc đỏ và vàng – hai gam màu đại diện cho giàu có, sung túc và may mắn. Hoa đồng tiền chính là loại hoa tiêu biểu cho hai màu sắc này.

Đúng như tên gọi của mình, hoa đồng tiền tượng trưng cho tiền tài và phúc lộc. Hình dáng tròn đầy, cánh hoa xòe đều thể hiện sự viên mãn và vận hành liên tục của dòng tiền.

Tùy theo mong cầu, gia chủ có thể lựa chọn:

- Hoa đồng tiền màu đỏ để thể hiện ước vọng rực rỡ, khai mở mạnh mẽ

- Hoa đồng tiền màu vàng tượng trưng cho hạnh phúc, đủ đầy và tích lũy bền vững

Đặt hoa đồng tiền trên ban thờ Thần Tài không chỉ mang tính biểu tượng, mà còn giúp không gian thêm sinh động, sáng sủa và ấm áp.

3. Hoa mẫu đơn

Trong phong thủy, mẫu đơn tượng trưng cho phú quý, thịnh vượng và khí chất vương giả.

Những đóa mẫu đơn rực rỡ khi đặt trên ban thờ Thần Tài mang ý nghĩa thu hút tài lộc, gia tăng phúc khí và giữ vững sự hưng thịnh cho gia đình. Màu sắc của hoa mẫu đơn cũng giúp không gian thờ tự trở nên ấm cúng và trang trọng hơn.

Gia chủ mong cầu tài lộc đi kèm sự ổn định, thăng tiến đi cùng danh vị, có thể lựa chọn hoa mẫu đơn như một biểu tượng của sự đầy đủ cả vật chất lẫn vị thế.

4. Tam Cát Hoa Mai – Biểu tượng của ngũ hành viên mãn

Bên cạnh hoa tươi, nhiều gia chủ lựa chọn thêm một vật phẩm mang tính biểu tượng để an vị trong ngày vía Thần Tài. Tam Cát Hoa Mai là một trong những hình tượng được ưa chuộng.

Đồng tiền hoa mai với 5 cánh liên kết tượng trưng cho Kim – Mộc – Thủy – Hỏa – Thổ, hàm ý ngũ hành hài hòa thì tài lộc mới bền vững.

