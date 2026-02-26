Bắt đối tượng truy nã thay tên tuổi trốn 21 năm

Lê Văn Giang là đối tượng bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đồng Nai truy nã ngày 25/4/2005 về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép vật liệu nổ”. Sau khi gây án cuối năm 2004, Giang đã bỏ trốn đến nhiều nơi, khi đến buôn Tơng Rang B, xã Yang Mao, tỉnh Đắk Lắk, Giang đã đổi tên là Lê Văn Đức (SN 1971) và đăng ký hộ khẩu thường trú tại đây nhằm che giấu, trốn tránh sự truy bắt của Cơ quan Công an.

Qua xác minh, Cơ quan An ninh điều tra Công an Đồng Nai đã phối hợp với Công an địa phương bắt đối tượng Lê Văn Giang sau 21 năm lẩn trốn.

Đối tượng truy nã Lê Văn Giang bị bắt sau 21 năm lẩn trốn.

Cùng ngày, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, qua công tác quản lý địa bàn và ứng dụng công nghệ công tin, Công an xã Phú Nghĩa đã phát hiện, bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồ Phúc (SN 1979; ngụ phường Bình Lợi Trung, TP Hồ Chí Minh) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh quyết định truy nã ngày 28/8/2025 về tội “Cướp tài sản” đang lẩn trốn trên địa bàn.

Đối tượng truy nã Nguyễn Hồ Phúc (x) bị bắt.

Công an xã Phú Nghĩa đã khẩn trương phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hồ Chí Minh và Cơ sở cai nghiện ma túy số 5, tỉnh Đồng Nai bắt giữ đối tượng Nguyễn Hồ Phúc, bàn giao đối tượng cho cơ quan có thẩm quyền xử lý theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Cảnh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân