Bắt quả tang thanh niên dùng clip "nhạy cảm" khống chế, cưỡng d.âm người yêu cũ

Qua đấu tranh, N.V.N khai nhận vào cuối năm 2023, giữa N.V.N và chị L.T.X. có quan hệ tình cảm. Trong thời gian quen nhau, hai bên đã nhiều lần tự nguyện quan hệ, N.V.N đã lén quay video các lần đó. Sau khi chia tay, từ đầu tháng 02/2026 đến nay, N.V.N. đã nhiều lần đe dọa đăng tải các video nhạy cảm lên mạng xã hội và gửi cho gia đình chị L.T.X. nhằm mục đích ép buộc chị L.T.X tiếp tục gặp mặt và quan hệ tình dục. Do lo sợ ảnh hưởng đến danh dự, uy tín bản thân và gia đình, chị L.T.X. đã miễn cưỡng chấp nhận theo yêu cầu của đối tượng. Bằng thủ đoạn trên, N.V.N. đã hai lần ép buộc chị L.T.X. quan hệ trái ý muốn. Đến chiều ngày 24/02, khi đối tượng đang tiếp tục thực hiện hành vi tại một nhà nghỉ trên địa bàn thì bị lực lượng Công an phường Điện Bàn phát hiện, bắt quả tang.

Tác giả: P.V Nguồn tin: congan.danang.gov.vn