Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 9/2025

Quang cảnh phiên họp thường kỳ tháng 9/2025

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn báo cáo lựa chọn nội dung giải trình 6 tháng cuối năm 2025 của Thường trực HĐND tỉnh; dự kiến chương trình, nội dung kỳ họp, nhóm vấn đề chất vấn và kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 của HĐND tỉnh

Kỳ họp thường lệ cuối năm 2025 HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026 dự kiến tổ chức trong 02 ngày, từ ngày 08/12 - 09/12/2025. Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh dự kiến xem xét thông qua 34 báo cáo, 50 dự thảo nghị quyết trình kỳ họp.

Tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp từ ngày 27/10/2025 đến hết ngày 10/11/2025. Tiếp xúc cử tri sau kỳ họp từ ngày 10/12/2025 đến hết ngày 25/12/2025. Theo đó, trước kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An năm 2025, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2026; Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ 31, HĐND tỉnh khóa XVIII; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương nơi tiếp xúc cử tri; Tiếp thu và giải đáp các ý kiến của cử tri. Ngoài ra, các Tổ đại biểu HĐND tỉnh có thể nghiên cứu, lựa chọn nội dung để tiến hành tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Sau Kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh báo cáo với cử tri về kết quả kỳ họp cuối năm 2025, HĐND tỉnh khóa XVIII; nội dung cơ bản của các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp; giải đáp những vấn đề cử tri quan tâm; Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại địa phương nơi tiếp xúc cử tri; Tiếp thu, giải đáp các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan Trung ương, HĐND, UBND và các cơ quan cấp tỉnh.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Đặng Đình Quang báo cáo Kế hoạch, đề cương, Quyết định thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh; công tác dân nguyện tháng 9 năm 2025 của Thường trực HĐND tỉnh

Theo kế hoạch, trong tháng 10, 11, Đoàn giám sát sẽ tổ chức giám sát trực tiếp tại: Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng; UBND phường Hoàng Mai; giám sát qua báo cáo đối với các đơn vị: UBND tỉnh; Sở Nội vụ; UBND xã Tương Dương; UBND xã Con Cuông.

Về công tác dân nguyện, Thường trực HĐND tỉnh đã xử lý 16/16 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân gửi đến, trong đó chuyển 04 đơn đến các cơ quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền, lưu theo dõi 12 đơn theo quy định của pháp luật.

Phó Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Nguyễn Thị Anh Hoa báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động tháng 9, nhiệm vụ tháng 10 năm 2025 của Thường trực HĐND tỉnh

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Bùi Thanh An cho ý kiến vào các nội dung sẽ lựa chọn chất vấn tại kỳ họp cuối năm và chương trình kỳ họp

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị cần cân nhắc thật kỹ trong việc lựa chọn nội dung chất vấn và thời lượng tổ chức kỳ họp cuối năm

Tại phiên họp, các đại biểu đề nghị cần nghiên cứu đưa vào đầy đủ các nội dung dự thảo Nghị quyết vào các kỳ họp từ đây đến cuối năm; rà soát lại các báo cáo HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh thực hiện; rà soát lại các Nghị quyết để sửa đổi, bổ sung các Nghị quyết để phù hợp với thực tiễn...

Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu phát biểu kết luận phiên họp

Kết luận phiên họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu thống nhất lựa chọn nội dung đề xuất của Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND về giải trình 6 tháng cuối năm liên quan đến việc vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp gồm: Hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền cấp xã; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; công tác sắp xếp, bố trí cán bộ, giải quyết chế độ cho người nghỉ việc; hoạt động của Trung tâm hành chính công cấp xã gắn với việc giải quyết thủ tục hành chính cho người dân; xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính… Từ đó, tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn đối với các địa phương.

Về lựa chọn nội dung chất vấn tại kỳ họp cuối năm, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị các Ban HĐND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tiếp tục rà soát, lựa chọn 02 nhóm vấn đề chất vấn tại kỳ họp. Thường trực HĐND, UBND, các Ban HĐND tỉnh và các cơ quan, đơn vị căn cứ vào nội dung kế hoạch và chức năng, nhiệm vụ của mình chủ động khảo sát, đánh giá, đề xuất và chuẩn bị nội dung các kỳ họp bảo đảm đúng quy định của pháp luật, đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị có liên quan trong việc chuẩn bị nội dung tại các kỳ họp.

Về thành lập đoàn giám sát, Chủ tịch HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với dự thảo kế hoạch; tuy nhiên cần lưu ý thông qua hoạt động giám sát để nắm bắt tình hình, kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay, nhất là các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài, đánh giá trách nhiệm của UBND các cấp, các Sở, ban, ngành trong việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri; chỉ ra những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân từ đó kịp thời đề xuất những giải pháp, kiến nghị phù hợp để giải quyết tốt hơn ý kiến, kiến nghị của cử tri trong thời gian tới. Việc tổ chức giám sát phải được tiến hành đảm bảo đúng quy định của pháp luật, đúng nội dung, thời gian theo Kế hoạch. Các địa phương, đơn vị được giám sát có trách nhiệm chuẩn bị báo cáo bằng văn bản gửi Đoàn giám sát đầy đủ nội dung, đúng thời hạn; bố trí thời gian, địa điểm làm việc chu đáo theo Kế hoạch.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 10, tập trung triển khai kế hoạch Giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh; Giám sát của Thường trực HĐND tỉnh về việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị còn tồn đọng, kéo dài của cử tri từ đầu nhiệm kỳ 2021-2026 đến nay; Khảo sát việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Nghệ An của Ban Dân tộc và Tôn giáo.

Về công tác dân nguyện, thông tin - tuyên truyền, chỉ đạo theo dõi việc tiếp công dân của các đại biểu HĐND tỉnh tại đơn vị bầu cử; tham dự phiên tiếp công dân thường kỳ của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh. Tiếp tục theo dõi, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương trả lời kiến nghị của cử tri. Tiếp nhận, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. Triển khai kế hoạch tiếp xúc cử tri trước kỳ họp cuối năm 2025 HĐND tỉnh. Rà soát, đôn đốc các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, trả lời đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh do Thường trực HĐND tỉnh chuyển đến. Tiếp tục triển khai các nội dung công việc biên tập Kỷ yếu Đoàn ĐBQH tỉnh và Kỷ yếu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo chất lượng và tiến độ đề ra. Xây dựng Kế hoạch tổng kết hoạt động HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021 - 2026; triển khai các nhiệm vụ chuẩn bị cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031…

