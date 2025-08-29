Thường trực HĐND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 8/2025

Quang cảnh phiên họp

Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh Bùi Duy Sơn báo cáo công tác chuẩn bị Kỳ họp chuyên đề

Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Viết Hưng trình bày nội dung dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Trưởng Ban Pháp chế, HĐND tỉnh Phạm Thành Chung cho ý kiến về nội dung Nghị quyết giao biên chế công chức cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An

Phiên họp đã cho ý kiến vào công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 32 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVIII. Kỳ họp chuyên đề dự kiến được tổ chức vào ngày 05/9/2025. Tại kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét thông qua các Nghị quyết quan trọng, gồm: Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định thẩm quyền quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước để mua sắm, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp tài sản, trang thiết bị; thuê hàng hóa, dịch vụ; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp, mở rộng, xây dựng mới hạng mục công trình trong các dự án đã đầu tư xây dựng của cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Nghệ An. Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ sản xuất nông nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch hại thực vật trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự thảo Nghị quyết về việc thông qua danh mục dự án phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự thảo Nghị quyết về chủ trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự thảo Nghị quyết quy định về mức trợ cấp ngày công lao động đối với dân quân trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Dự thảo Nghị quyết về giao biên chế công chức cho Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nghệ An.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận

Kết luận nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu lưu ý UBND tỉnh cần chuẩn bị tài liệu để phục vụ công tác thẩm tra Nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng và tiến độ; sau khi các Ban HĐND tỉnh đã thẩm tra các Tờ trình dự thảo Nghị quyết, cần tiếp thu hoàn thiện sớm các báo cáo và các tài liệu để trình kỳ họp. Đồng chí cũng lưu ý đến công tác tuyên truyền, chuẩn bị công tác hậu cần phục vụ Kỳ họp.

Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Chu Đức Thái trình bày Kế hoạch giám sát chuyên đề

Tiếp đó, Thường trực HĐND tỉnh đã cho ý kiến vào Kế hoạch, đề cương, Quyết định thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh về việc thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Về nội dung này, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu yêu cầu hoạt động giám sát phải được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật, nghiêm túc, khách quan, hiệu quả.

Các địa phương, cơ quan, đơn vị chịu sự giám sát chuẩn bị và thực hiện đầy đủ nội dung, báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của Đoàn giám sát. Đoàn Giám sát thực hiện đúng nội dung, tiến độ giám sát theo Kế hoạch bảo đảm khoa học, linh hoạt và hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương. Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu lưu ý một số nội dung để công tác giám sát chuyên đề đạt mục tiêu đề ra, khẳng định được vai trò của cơ quan thực hiện giám sát.

Phiên họp chiều nay, Thường trực HĐND tỉnh cũng đã đánh giá hoạt động tháng 8; bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 9/2025.

Trong tháng 8/2025, có 15 công dân gửi đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đến Thường trực HĐND tỉnh. Thường trực HĐND tỉnh đã xử lý15/15 đơn, trong đó chuyển 03 đơn đến các cơ quan xem xét giải quyết theo thẩm quyền; lưu theo dõi 12 đơn theo quy định của pháp luật.

Phó Trưởng Ban Văn hóa – Xã hội, HĐND tỉnh Lục Thị Liên trao đổi về điều kiện, cách thức tổ chức Hội nghị tập huấn trao đổi kỹ năng hoạt động đối với HĐND các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026

Dự kiến trong tháng 9, cùng với tổ chức kỳ họp chuyên đề và thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên, Thường trực HĐND tỉnh sẽ tổ chức Hội nghị tập huấn, trao đổi kỹ năng hoạt động đối với HĐND các xã, phường trên địa bàn tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo hướng dẫn, xử lý các nội dung liên quan đến kiện toàn tổ chức bộ máy và hướng dẫn hoạt động của HĐND xã, phường trên địa bàn tỉnh; theo dõi hoạt động của HĐND các xã, phường nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo phân công.

Cũng tại phiên họp chiều nay, một số ý kiến đề nghị UBND tỉnh sớm hướng dẫn và có chỉ đạo rõ trong vấn đề thu, chi đầu năm học mới 2025-2026. Đây là năm học đầu tiên thực hiện việc miễn học phí, song thay vì việc không phải đóng học phí cần tránh trường hợp các trường học đề ra các khoản thu xã hội hóa không phù hợp, tạo ra dư luận không tốt khi bước vào năm học mới...

