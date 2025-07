Tiếp tục thực hiện các nội dung tại Thông báo kết luận các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay

Tham dự phiên họp có đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Tỉnh ủy viên: Nguyễn Như Khôi – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Bùi Đình Long – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Thái Thị An Chung – Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Quang cảnh phiên họp

Đôn đốc, chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương thực hiện các Thông báo kết luận

Tại phiên họp, HĐND tỉnh đã xem xét, cho ý kiến về kết quả thực hiện các Thông báo kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay gồm: Tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh; Công tác quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập địa giới hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; Việc thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh "quy định một số giải pháp tăng cường giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025" và việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh.

Kết quả thực hiện công tác giao đất, giao rừng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 - 2022. Kết quả thực hiện Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030. Việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề từ năm 2021 đến nay. Công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch đô thị và nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh.

Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh Hoàng Vĩnh Trường báo các kết quả thực hiện các Thông báo kết luận

Trưởng Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Cao Tiến Trung nêu một số tồn tại trong thực hiện các Thông báo kết luận

Theo đó, thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện thông báo kết luận các phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh; qua đó đã đạt nhiều kết quả tích cực. Tại phiên họp, bên cạnh ghi nhận những kết quả đã đạt được, các đại biểu dự họp đã chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các Thông báo kết luận.

Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Nam Đình đề nghị UBND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh tập trung các nội dung giải trình vào chung một báo cáo để tiện cho quá trình theo dõi, kiểm tra, đôn đốc

Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Như Khôi phản ánh tình trạng thiếu cơ sở vật chất làm việc tại các xã vùng sâu, vùng khó khăn. Vẫn còn tình trạng người dân đi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng phải đi lại nhiều lần; cần có quy định về việc đỗ xe ô tô trên các tuyến phố.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Quốc Việt giải trình các nội dung liên quan đến công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long phát biểu

Phát biểu tại phiên họp, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Đình Long tiếp thu các ý kiến, kiến nghị được nêu tại phiên họp. Nhấn mạnh các nội dung tại các phiên giải trình của UBND tỉnh là những nội dung lớn, UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành tổ chức thực hiện các nội dung tại Thông báo kết luận, tuy nhiên trong quá trình triển khai vẫn còn tồn tại. Trong đó, có nhiều vấn đế cần có nhiều thời gian để thực hiện như vấn đề bố trí, sử dụng tài sản công, an toàn giao thông, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất… Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tiếp tục đồng hành với UBND tỉnh trong thực hiện các nội dung Thông báo kết luận phiên giải trình; UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành giải quyết các vướng mắc trong thực hiện các Thông báo kết luận.

Tiếp tục thực hiện các kiến nghị đã nêu gắn với việc phân cấp, phân quyền trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu kết luận

Phát biểu kết luận nội dung này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực cố gắng, kết quả đạt được của UBND tỉnh và các Sở, ngành có liên quan trong việc thực hiện các Thông báo kết luận phiên giải trình của Thường trực HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2021 - 2026 đến nay. UBND tỉnh và các ngành đã nghiêm túc, trách nhiệm, thẳng thắn nhìn nhận vấn đề và chỉ ra được những tồn tại, hạn chế. Đề nghị UBND tỉnh cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các Sở, ngành, đơn vị, địa phương thực hiện các kiến nghị đã nêu tại các Thông báo kết luận gắn với việc phân cấp, phân quyền trong thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; chỉ đạo tăng cường công tác phối hợp giữa các Sở, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Về tình hình cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh Hoàng Nghĩa Hiếu đề nghị UBND tỉnh chú trọng chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường thực hiện nhiệm vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo thẩm quyền; ban hành Kế hoạch mới thay thế hoặc điều chỉnh Kế hoạch số 815/KH-UBND ngày 30/12/2021 về việc thực hiện giải quyết dứt điểm tồn đọng trong cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân để phù hợp với giai đoạn và tình hình mới, trong đó, xác định rõ, đầy đủ nhiệm vụ của xã, phường hiện nay. Quan tâm hướng dẫn, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của UBND cấp xã trong công tác cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; tiếp tục thực hiện và hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh; xử lý tình trạng sai lệch giữa Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của người dân so với diện tích, vị trí thực tế.

Về công tác quản lý và sử dụng tài sản công sau sáp nhập địa giới hành chính và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh, tiến độ thực hiện việc sắp xếp tài sản công sau sáp nhập các đơn vị hành chính vẫn còn chậm so với Kế hoạch số 513/KH-UBND ngày 15/7/2022 của UBND tỉnh và Thông báo số 147/TB-HĐND.TT ngày 07/6/2024 của Thường trực HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh căn cứ quy định tại Nghị định số 03/2025/NĐ-CP ngày 01/01/2025 và các văn bản pháp luật có liên quan, chỉ đạo rà soát định mức, nhu cầu sử dụng để xây dựng phương án, lộ trình sắp xếp, quản lý sử dụng tài sản công theo đúng quy định sau khi sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp.

Về kết quả thực hiện công tác giao đất, giao rừng; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2018 – 2022, đề nghị UBND tỉnh trong thời gian tới tiếp tục thực hiện các giải pháp đã nêu tại Báo cáo số 391/BC-UBND ngày 27/5/2025. Trong đó, chú trọng bố trí kinh phí để phục vụ công tác cắm mốc phân định ranh giới rừng, giao đất, giao rừng, thu hồi đất, thu hồi rừng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp cho các chủ rừng là tổ chức nhà nước theo đúng quy định; tích cực điều tra, làm rõ, tháo gỡ, giải quyết triệt để các bất cập, khó khăn trong việc chồng lấn sở hữu rừng và đất lâm nghiệp giữa các chủ rừng là tổ chức và các hộ gia đình cá nhân.

Rà soát, đẩy nhanh tiến độ giao rừng gắn với giao đất lâm nghiệp và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư theo quy hoạch lâm nghiệp, quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt và Luật Đất đai năm 2024; chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện tốt công tác điều tra, quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Quan tâm, chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ, tập trung nguồn lực, có phương án tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về thủ tục pháp lý, tiếp cận các nguồn vốn để sớm hoàn thiện Khu lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tạo điều kiện thu hút các tập đoàn, doanh nghiệp lớn đầu tư xây dựng hạ tầng và thực hiện các dự án trong Khu lâm nghiệp.

Việc thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh "quy định một số giải pháp tăng cường giải toả vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2025" và việc thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc chính quyền cấp xã, phường triển khai thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông và giải tỏa vi phạm, chống tái lấn chiếm hành lang an toàn giao thông theo phân cấp, phân quyền; trong đó, khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tuần tra, giám sát và xử lý nghiêm tình trạng đua xe, đánh võng, gây mất trật tự an toàn giao thông vào buổi tối xảy ra thời gian qua trên địa bàn các phường thuộc thành phố Vinh trước đây nói riêng và địa bàn các xã, phường của tỉnh nói chung; tiến hành tổng kết 04 năm thực hiện Nghị quyết số 27/2021/NQ-HĐND để đánh giá kết quả thực hiện giai đoạn 2022 - 2025 và đề ra giải pháp cho giai đoạn tiếp theo.

Về kết quả thực hiện Dự án 1 về giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2030, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các mục tiêu tổng quát, mục tiêu của từng dự án, nội dung để tập trung mọi nguồn lực thực hiện nhằm đạt được các mục tiêu đã đề ra, phát huy hiệu quả của Chương trình. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kịp thời nắm bắt khó khăn, vướng mắc từ cơ sở nhất là khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp để tháo gỡ hoặc trình cấp có thẩm quyền tháo gỡ khó khăn các dự án thuộc Chương trình nói chung, trong đó có Dự án 1. Từ đó, kiến nghị các giải pháp cho giai đoạn tiếp theo của Chương trình.

Đối với việc chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề từ năm 2021 đến nay, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành có liên quan tăng cường hướng dẫn, kiểm tra UBND cấp xã trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động theo quy định; tăng cường công tác tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn vệ sinh lao động tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và làng nghề tại địa bàn, đặc biệt là các doanh nghiệp trong các ngành nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, các khu công nghiệp, làng nghề. Rà soát và chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn, nhất là các vụ việc chưa được giải quyết để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Về công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch đô thị và nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, đề nghị UBND tỉnh trong tiếp tục thực hiện các giải pháp đã nêu tại Báo cáo số 524/BC-UBND ngày 01/7/2025. Trong đó, tập trung, chú trọng lập phương án về rà soát, phân loại, bàn giao, quản lý, sử dụng và khai thác kết cấu hạ tầng nước sạch tại đô thị và nông thôn theo đúng quy định, đảm bảo phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; đồng thời, có giải pháp giải quyết dứt điểm những bất cập, khó khăn, vướng mắc trong quá trình quản lý, bàn giao tài sản.

Cùng với đó, rà soát, đánh giá lại hiệu quả, chất lượng hoạt động của các công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại khu vực nông thôn, miền núi để có phương án bổ sung, duy tu, bảo dưỡng, thay thế phù hợp, đảm bảo công suất cấp nước phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của người dân. Hướng dẫn các cơ quan địa phương cấp xã sau sáp nhập trong việc hoàn thành thủ tục ký thỏa thuận thực hiện dịch vụ với các đơn vị cấp nước trên địa bàn, đặc biệt là tại khu vực nông thôn; đồng thời, nâng cao trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc việc hoàn thiện thủ tục, hồ sơ trong việc triển khai các hợp đồng dịch vụ, đảm bảo nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng tăng cao của người dân…

Cũng tại phiên họp, Thường trực HĐND tỉnh đã nghe báo cáo kết quả tổ chức kỳ họp thứ 31 HĐND tỉnh khoá XVIII, nhiệm kỳ 2021 – 2026; Đánh giá kết quả hoạt động tháng 7, bàn và thống nhất nhiệm vụ tháng 8/2025 của Thường trực HĐND tỉnh; Báo cáo công tác dân nguyện tháng 7/2025 của Thường trực HĐND tỉnh.

