Thủ tướng chỉ đạo ứng phó khẩn cấp mưa lũ ở miền Trung

Theo báo cáo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, đêm ngày 26 và sáng sớm ngày 27-10, khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi tiếp tục có mưa to đến rất to, lượng mưa một số nơi trên 400 mm, đặc biệt tại tâm mưa Bạch Mã (Huế) mưa tới trên 700 mm trong 9 giờ.

Khu vực cầu Cửa Ngăn (cửa Thể Nhân Môn) dẫn vào Đại nội Huế nước lũ đã dâng cao. Ảnh: Quang Nhật

Mưa lớn trên diện rộng, các hồ chứa phải vận hành điều tiết lũ, mực nước trên các sông ở Huế, Đà Nẵng lên nhanh.

Theo dự báo của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong ngày 27-10, lũ trên các sông ở Huế, Đà Nẵng tiếp tục lên. Trong đó, lũ trên sông Bồ tại Phú Ốc có khả năng vượt lũ lịch sử năm 2020 khoảng 0,2-0,3 m; trên sông Hương tại Kim Long lên trên báo động 3 khoảng 1,2 m (dưới mức lũ lịch sử khoảng 1,11 m); trên sông Thu Bồn tại Câu Lâu tiếp tục lên và ở trên báo động 3.

Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu trên diện rộng ở TP Huế và TP Đà Nẵng; lũ ống, lũ quét, sạt lở đất tại các sườn dốc, nhất là khu vực miền núi các địa phương từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi.

Để chủ động phòng, tránh, ứng phó, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân, giảm thiểu thiệt hại về tài sản, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố: Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và các Bộ, ngành có liên quan tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt, có hiệu quả công tác phòng, tránh, ứng phó với mưa lũ lớn, ngập lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất.

Các tỉnh, thành phố tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật đầy đủ, thông tin kịp thời về tình hình và dự báo diễn biến mưa lũ để nhân dân chủ động ứng phó, không để tình trạng người dân không nắm được thông tin về thiên tai; tăng cường phổ biến, hướng 2 dẫn cho người dân kỹ năng ứng phó với từng tình huống thiên tai, nhất là đối với sạt lở đất, lũ quét, ngập lụt.

Rà soát, phát hiện khu vực có nguy cơ xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, ngập lụt sâu để kịp thời cảnh báo cho người dân, chủ động sơ tán người dân đến nơi an toàn.

Không để người dân bị đói, rét vì mưa lũ

"Bảo đảm tuyệt đối không để người dân bị đói, rét, thiếu nước sạch, không được hỗ trợ y tế khi ốm đau. Ngay sau khi nước rút, cần khẩn trương huy động lực lượng triển khai công tác vệ sinh môi trường, tiêu độc khử trùng, phòng, chống dịch bệnh" - Thủ tướng chỉ đạo.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương hỗ trợ nhân dân sửa chữa nhà cửa, nhanh chóng khôi phục sản xuất (nhất là sản xuất nông nghiệp), sớm ổn định đời sống. Phải ưu tiên cao nhất việc bảo đảm các điều kiện an toàn cho học sinh trở lại trường học và công tác chăm sóc sức khỏe, khám chữa bệnh cho nhân dân.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo cơ quan dự báo khí tượng thủy văn theo dõi chặt chẽ, tham khảo các thông tin dự báo của quốc tế để dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, sớm nhất, chính xác nhất về diễn biến, tác động của mưa lũ, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất để cơ quan chức năng và người dân biết, chủ động triển khai công tác ứng phó phù hợp, kịp thời, hiệu quả.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng bảo đảm giao thông thông suốt, an toàn trong thời gian sớm nhất, đặc biệt là trên các trục giao thông chính, tuyến huyết mạch. Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ đạo bảo đảm an toàn hồ đập thủy điện, hệ thống điện và sản xuất công nghiệp, hạn chế thiệt hại do mưa lũ.

Các Bộ: Quốc phòng, Công an chủ động chỉ đạo các đơn vị đóng trên địa bàn rà soát phương án, bố trí lực lượng, phương tiện sẵn sàng hỗ trợ địa phương triển khai công tác sơ tán, di dời dân cư, ứng phó với mưa lũ và cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu.

Tác giả: Thùy Linh

Nguồn tin: Báo Người Lao động