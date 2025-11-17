Hỗn chiến phía trước dãy nhà trọ khiến 2 người thương vong

Vụ hỗn chiến giữa hai nhóm người xảy ra khoảng gần 17h ngày 16/11 ở đường Thuận Giao 19, phường Thuận Giao, TP Hồ Chí Minh.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân nghe thấy tiếng la hét trên đường Thuận Giao 19. Khi người dân chạy ra xem thì thấy hai nhóm người đang hỗn chiến. Một lúc sau, 2 người ở cùng một nhóm nằm gục tại hiện trường. Nhóm đối tượng còn lại nhanh chóng rời đi.

Hỗn chiến phía trước dãy nhà trọ khiến một người tử vong tại hiện trường.

Người dân đến kiểm tra thì phát hiện một người đã tử vong, một người bị thương được đưa đi cấp cứu. Vụ việc nhanh chóng được trình báo cơ quan chức năng ngay sau đó.

Tại hiện trường, nạn nhân tử vong nằm ngay trên đường Thuận Giao 19. Trên người nạn nhân bị nhiều vết thương, máu chảy nhiều trên đường. Gần hiện trường có một số gạch đá và một cây rựa.

Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường.

Người tử vong tên N.H.V.L (SN 1996, quê An Giang), còn người bị thương là cậu của L tên N.V.Đ (SN 1986, quê An Giang).

Tác giả: Minh Đức - Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân