Hội nghị quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031

Tham dự tại điểm cầu tỉnh Nghệ An có đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban bầu cử tỉnh; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ủy ban bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 - 2031; lãnh đạo các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; đại biểu các xã, phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Nghi Lộc, Phúc Lộc, Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Văn kiều, Hưng Nguyên, Yên Trung, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành.

Hội nghị được tổ chức trực tiếp từ Nhà Quốc hội kết nối trực tuyến đến điểm cầu tỉnh Nghệ An và 130 xã, phường trong toàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển mới, động lực mới, là điều kiện nền tảng để giữ vững ổn định và phát triển, để quản trị quốc gia hiện đại, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững, đảm bảo tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân. Cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 15/3/2026.

So với các nhiệm kỳ trước, cuộc bầu cử lần này có nhiều điểm mới quan trọng: Rút ngắn nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ấn định ngày bầu cử vào 15/3/2026, sớm hơn 2 tháng so với các cuộc bầu cử trước. Rút ngắn thời gian trong các bước của quy trình bầu cử: Thời gian từ khi kết thúc nộp hồ sơ ứng cử đến ngày bầu cử giảm từ 70 ngày còn 42 ngày; các mốc thời gian hiệp thương, công bố danh sách người ứng cử, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng được điều chỉnh tương ứng, bảo đảm tính đồng bộ và phù hợp thực tiễn. Điều chỉnh thẩm quyền xác định khu vực bỏ phiếu và tổ chức phụ trách bầu cử theo mô hình chính quyền địa phương các cấp. Đa dạng hóa hình thức vận động, bên cạnh hình thức tiếp xúc cử tri truyền thống, cho phép tổ chức vận động thông qua Internet/trực tuyến với điều kiện đảm bảo kỹ thuật, an toàn thông tin. Hội đồng Bầu cử Quốc gia được chủ động điều chỉnh thời gian và thứ tự các công việc bầu cử khi phát sinh tình huống thực tế.

Các đại biểu tỉnh Nghệ An tham dự Hội nghị tại điểm cầu chính (Phòng họp Diên Hồng, Nhà Quốc hội)

Nhấn mạnh quyết tâm chính trị cao, sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là đồng chí Tổng Bí thư, là yếu tố quan trọng hàng đầu đảm bảo thắng lợi cho cuộc bầu cử, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn đề nghị các đại biểu tham dự tập trung nghiên cứu tài liệu, có thể trao đổi những vấn đề chưa rõ, những vấn đề thực tiễn ở địa phương, cơ sở; đồng thời các cơ quan có liên quan lắng nghe để trả lời các vấn đề mà đại biểu nêu. Cả hệ thống chính trị phải đoàn kết thống nhất, tăng cường phối hợp, tập trung dốc sức chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức thắng lợi cuộc bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử được tiến hành dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn và tiết kiệm; làm được như vậy nhất định, cuộc bầu cử lần này là đợt sinh hoạt dân chủ sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, lựa chọn, bầu ra được những đại biểu ưu tú, đại diện cho Nhân dân cả nước tại Quốc hội và HĐND các cấp…

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe đại diện các cơ quan quán triệt: Chỉ thị của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương về công tác nhân sự đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Quy trình các bước hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, người ứng cử đại biểu HĐND và việc tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri; Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; Kế hoạch của Hội đồng bầu cử Quốc gia về triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Thực hiện tốt 05 nhiệm vụ để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 thực sự trở thành ngày hội toàn dân tộc

Kết luận hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá, cuộc bầu cử là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, diễn ra ngay sau Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV. Từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, đất nước đã tổ chức thành công 15 cuộc bầu cử Quốc hội. Mỗi cuộc bầu cử là dấu mốc quan trọng gắn liền với các giai đoạn lịch sử của dân tộc, từ kháng chiến kiến quốc đến công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi lá phiếu của cử tri trong suốt 8 thập kỷ qua là biểu tượng sinh động của niềm tin, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần trách nhiệm và ý chí làm chủ đất nước của nhân dân. Đồng thời khẳng định bản chất dân chủ, tiến bộ, nhân văn của Nhà nước ta: Mọi quyền lực đều thuộc về nhân dân, Nhà nước là của dân, do dân, vì dân. Thành công của cuộc bầu cử sẽ tạo ra bước khởi đầu quan trọng cho việc xây dựng kiện toàn bộ máy Nhà nước nhiệm kỳ mới, tạo nền tảng chính trị - xã hội vững chắc để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIV. Đây cũng là dịp khẳng định năng lực lãnh đạo của Đảng, hiệu lực quản lý của Nhà nước và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị trong bối cảnh vừa hoàn thành sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo hình thức 2 cấp, vì vậy, cuộc bầu cử lần này sẽ được xác định là nhiệm vụ chính trị trọng tâm năm 2026. Nhiệm vụ đặt ra cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân lúc này là tổ chức thật tốt công tác chuẩn bị để cuộc bầu cử được thành công tốt đẹp, diễn ra dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của nhân dân cả nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá cao sự tích cực, chủ động của Hội đồng bầu cử Quốc gia và của các cơ quan chuẩn bị chu đáo phục vụ cho bầu cử. Với các văn bản hướng dẫn chi tiết đã được ban hành, tin rằng các cấp, các ngành sẽ nắm vững những yêu cầu, quy trình tổ chức của cuộc bầu cử. Đây sẽ là cẩm nang để các cấp, các ngành từ Trung ương đến cơ sở bắt tay ngay vào hành động, chuẩn bị sớm, kỹ lưỡng các công việc, góp phần tổ chức thành công cuộc bầu cử quan trọng này.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Nghệ An

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 thành công tốt đẹp, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh năm vấn đề trọng tâm cần quán triệt.

Thứ nhất, tập trung lãnh đạo thật tốt công tác nhân sự, khâu then chốt nhất của cuộc bầu cử. Việc giới thiệu người ứng cử phải tiến hành công khai, dân chủ, lắng nghe ý kiến từ cơ sở, nhưng phải bảo đảm chặt chẽ, gắn liền với quy hoạch cán bộ, với kết quả đại hội Đảng các cấp và bám sát yêu cầu tinh gọn tổ chức bộ máy, thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp và tính kế thừa, liên thông và đổi mới. Cơ cấu đại biểu cần đảm bảo hài hòa giữa các ngành, tầng lớp, giới, độ tuổi, vùng miền, tỷ lệ phù hợp cho đại biểu chuyên trách, nữ, trẻ, người dân tộc thiểu số, trí thức, công nhân, nông dân, doanh nhân, quân đội, tôn giáo…

Thứ hai, tổ chức tốt việc hiệp thương, lựa chọn, giới thiệu người ứng cử, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện nghiêm quy trình hiệp thương để lập danh sách người ứng cử theo đúng luật định. Phát huy vai trò quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên trong quá trình hiệp thương, giới thiệu và giám sát quá trình bầu cử. Toàn bộ quy trình hiệp thương phải được tiến hành dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch theo đúng quy định pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát, thực hiện kiên quyết việc xử lý các biểu hiện tiêu cực. Tạo điều kiện để mọi công dân thực hiện đầy đủ quyền ứng cử, quyền bầu cử, tuyệt đối không để bất kỳ hành vi cản trở trái pháp luật nào xảy ra.

Thứ ba, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, tạo không khí phấn khởi, nâng cao ý thức trách nhiệm của cử tri. Tập trung tuyên truyền sâu rộng để cán bộ, đảng viên, nhân dân nhận thức rõ ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử. Các địa phương tổ chức các diễn đàn, hội nghị tìm hiểu pháp luật về bầu cử phù hợp với điều kiện thực tiễn để đảm bảo không khí chính trị sôi động, thực sự là ngày hội toàn dân. Khuyến khích mọi cử tri tự giác, tích cực tham gia, phấn đấu đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, không chỉ tự mình đi bầu mà còn vận động gia đình, người thân, nhân dân xung quanh cùng tham gia. Đây là dịp để cán bộ, đảng viên gần dân, sát dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của nhân dân.

Thứ tư, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, xử lý những vấn đề kịp thời trong bầu cử. Công tác bảo vệ an ninh, an toàn bầu cử phải được chuẩn bị chu đáo, toàn diện, chặt chẽ. Các lực lượng chức năng cần tăng cường nắm tình hình, kịp thời phát hiện và xử lý dứt điểm những vấn đề phát sinh, không để bị động, bất ngờ. Chủ động có phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống bất lợi như thiên tai, bão lũ... Đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân, cơ sở vật chất và toàn bộ tiến trình bầu cử. Mọi khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử phải được giải quyết kịp thời, đúng pháp luật.

Thứ năm, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành công tác bầu cử từ khâu lập, cập nhật danh sách cử tri cho đến báo cáo kết quả bầu cử. Đặc biệt lưu ý và bảo đảm an toàn, an ninh mạng của mọi thông tin, không để xảy ra sai sót, lộ lọt dữ liệu. Các khâu trong quá trình tổ chức cần có sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cơ quan, đơn vị từ Trung ương đến địa phương, tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nhiệm vụ.

Thời gian từ nay đến ngày bầu cử không còn nhiều, khoảng 4 tháng, khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu rất cao, Tổng Bí thư đề nghị các cấp, các ngành bắt tay ngay vào hành động, làm việc cụ thể, thiết thực, hiệu quả, không hình thức; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian hoàn thành. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc để đảm bảo tiến độ, chất lượng công việc... “Tôi tin tưởng chắc chắn rằng với sự quyết tâm, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị cùng với sự đồng lòng, hưởng ứng tích cực của gần 100 triệu cử tri và nhân dân cả nước, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 sẽ thành công tốt đẹp, thực sự trở thành ngày hội toàn dân tộc, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân. Tiếp tục khơi dậy khát vọng vươn lên xây dựng đất nước Việt Nam hùng cường, thịnh vượng, nhân dân tự do, ấm no, phồn vinh, hạnh phúc.” – Tổng Bí thư khẳng định.

